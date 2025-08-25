Ft
javaslat Oroszország Vlagyimir Putyin kínzás

Benyújtották a dermesztő javaslatot: Oroszországban legálissá válhat a kínzás

2025. augusztus 25. 22:26

Az orosz kormány indítványozta az 1987. november 26-án elfogadott, az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalmát célzó egyezmény felmondását.

2025. augusztus 25. 22:26
null

Misusztyin orosz miniszterelnök határozatot írt alá, amelynek értelmében az Állami Duma elé kerül az a javaslat, hogy az Orosz Föderáció lépjen ki az európai kínzásmegelőzési egyezményből – számolt be a Ria Novosztyi. Az orosz állami média szerint a kormány indítványozta az 1987. november 26-án elfogadott, 

az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalmát célzó egyezmény felmondását.

A dokumentumot az Európa Tanács tagállamai írták alá 1987-ben, és a hetedik ratifikációt követően 1989-ben lépett hatályba. Azóta minden jelenlegi tagország csatlakozott, emellett nyitva állt nem tagállamok számára is: 

Oroszország 1996-ban írta alá, majd 1998-ban ratifikálta.

Moszkva mindeddig részes fél maradt, bár a szerződés alapján létrehozott Európai Kínzásmegelőzési Bizottság (CPT) 2022 óta nem tudja ellenőrizni az oroszországi helyzetet. A testület többször próbált hozzáférést kapni ukrán hadifoglyokat őrző intézményekhez, ám erre nem nyílt lehetősége.

A CPT feladata, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabadságuktól megfosztott személyeket fogva tartó intézményeket. A tagállamokban teljes körű belépési jogosultsággal rendelkezik, így vizsgálhatja a bánásmódot és a fogvatartási körülményeket minden érintett intézményben. 

***

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Gunejev

