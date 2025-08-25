Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
NYTK Nyelvtudományi Kutatóközpont Hankó Balázs

Itt az új törvény: leáldozhat a Gandalfoknak és Narutóknak

2025. augusztus 25. 21:22

A törvény értelmében rendeletbe kell foglalni a magyar utóneveket. A miniszter szerint erre azért van szükség, mert az utónevek a kulturális örökségünk hordozói, amelyek meghatározzák a gyermekek egész életét.

2025. augusztus 25. 21:22
null

Az Országgyűlés arról döntött, hogy a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe a magyar utóneveket – mondta a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs tárcavezető. Mint hangsúlyozta, erre azért volt szükség, mert az utónevek a kulturális örökségünk hordozói, amelyek meghatározzák a gyermekek egész életét. Ha valaki olyan utónevet szeretne adni, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónévrendeletben, akkor a magyar utónév felvételét a Nyelvtudományi Kutatóközpontnál (NYTK), a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti, ahogy eddig is.

13 nemzetiségi és egy magyar utónevekre vonatkozó miniszteri rendelet fog születni, amelyekkel biztosítják, hogy az adható nevek a nemzeti, a nemzetiségi és a nyelvi kultúránk részei legyenek.

Emellett Hankó Balázs azt is lényegesnek nevezte, hogy csak olyan utóneveket adhassanak a szülők, amelyek a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelők.

Hankó Balázs jelezte: a döntéshozatali folyamatba egy bizottságot von be, amelyben a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is részt fognak venni.

Az NYTK mellett csak az ő véleményezésüket követően módosul vagy egészül ki a miniszteri rendelet.

A nemzetiségek esetében korlátozottabb a tárcavezetői hatáskör, hiszen a nemzetiségi önkormányzat javaslattétele a mérvadó. 

A miniszter legfeljebb felülvizsgálatra küldheti vissza az utónevet abban az esetben, ha az jó erkölcsbe ütközne vagy a magyar nyelvi környezetben hátrányos lenne a név viselőjére. A nemzetiségi önkormányzat még ezek után is dönthet amellett, hogy fenntartja az eredeti határozatát.

A fantázianevek és az idegen eredetű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott forma számít, az írói fantázianeveknél pedig azok klasszikus értékét kell figyelembe venni.

Ekkor is alapértelmezett szabály, hogy a név nem lehet hátrányos a viselőjére – szögezte le a miniszter.

Nyitókép: Pixabay
 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Martell 2
2025. augusztus 25. 22:45
Szerintem vicces a Kolompár Gandalf és az Orsós Ronaldo név is :)
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. augusztus 25. 22:03
Ezt nem láttuk jönni!
Válasz erre
0
0
astra04
2025. augusztus 25. 21:57
Helyes, mondjuk azokon a nyomorultakon, akiknek idióta nevet adtak majd csak a felnőttkori névváltoztatás segíthet.
Válasz erre
4
0
Monte Carlo
2025. augusztus 25. 21:32
Nagyon helyes!!!!@
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!