Európa Pannónia Program Brüsszel Magyarország egyetem Hankó Balázs Európai Bizottság Európai Unió Erasmus oktatás

A pofátlanságnak is van határa!

2025. november 23. 09:01

Végül megtörték a csendet. És előjöttek a farbával.

2025. november 23. 09:01
Hankó Balázs
„A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatatlanná tenni az elfogadhatatlant. Az Európai Oktatási Térség és benne az Erasmus új stratégiáját akarja Brüsszel elfogadtatni a tagállamok oktatási minisztereinek jövő csütörtöki ülésén.

Lassan 3 éve annak, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemeket, a magyar egyetemistákat, oktatókat és kutatókat az Erasmus+ Programból és a Horizone Programból.

Az értetlenségünk jogos akkor és most is jogos!

Az egyetemektől indult a megújítás igénye, a Szenátusok 87%-a támogatta azt. Soha senki nem kérdezte meg az egyetemek vezetőit, hogy mi a véleményük, mi a tapasztalatuk. Az Európai Unió hatásköre nem terjed ki az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére, az tagállami azaz nemzeti hatáskör. Tehát nincs joga a Bizottságnak felülbírálni egy tagállam belső szabályozását az oktatás terén, ahogy nincs joga kényszerítő intézkedéseket alkalmazni sem a tagállamokkal szemben, így Magyarországgal szemben sem amiatt, mert nem ért egyet, vagy mert a Magyar Kormány ellenzékét kívánja játszani.

Mindezek ellenére a Magyar Kormány folyamatosan kereste a megoldást. Számtalan egyeztetésen voltunk, kértük, mondják már meg, mi pontosan a bajuk az egyetemek megújításával, milyen kompromisszumot tudunk kötni. Minden alkalommal mondtak ugyan valamit, leírni évekig nem írták le.

Sok a politikus az egyetemeket fenntartó kuratóriumokban, mondták….(105-ből 13 volt egyébként, akik azonnal le is mondtak, bár ők ezt lazán 2/3-adnak hazudták). Az, hogy a kormányzati delegálás és/vagy irányítási jogkör többek között az osztrák, a svéd vagy a belga rendszer esetében is jelen van, természetesen nem zavarta meg a döntéshozókat.

Legyen határozott idejű a kuratóriumi tagság, mondták. Legyen lehülési idő, mondták.

Az ötletszerű javaslataikat komolyan vettük, ki is tárgyaltuk természetesen, majd egyszer csak elhallgattak. Nem kaptunk végső változatra még szóbeli kritikát sem, így léptünk, törvénnyé tettük. Persze tanulva tőlük ennek a feltételét is meghatároztuk így a hatálybalépése attól függ, hogy visszavonják-e a blokkoló határozatot. Gyakorlatilag letétbe helyeztük a döntést, hogy egyszerre lépjünk és ne ok nélkül szervezzük újra a struktúrákat, hiszen az egyetemeknek is kell a biztonság.

Aztán megtörték a csendet. És előjöttek a farbával.

Mert a régi komcsi trükk, hogy azzal vádolsz, amit te szeretnél megcsinálni. Ők akarják elvenni az egyetemeinket, megszabni, kik lehetnek rektorok, kizárni az egyetemi vezetőket a kuratóriumokból és a megbízható NGO-ikra bízni a kuratóriumi tagok delegálását. Ezt a döntést viszont elvittük az Európai Unió Bíróságára, mert nem dobjuk oda az egyetemeinket, nem adjuk fel a szuverenitásunkat!

Így a vita állóháborúvá vált. És Brüsszel továbbra is túszként tartja fogva a hallgatóinkat és így próbál éket verni a hallgatók és az egyetemük közé, de ami ennél is rosszabb, hogy ők most fiatalok, most egyetemisták, akiknek a jövőjét lazán semmibe veszi a Bizottság. Statisztikai adatok ők, elkönyvelt csökkenés a mobilitási adatokban.

Nekünk nem azok, nekünk ők a fiataljaink, akiknek ugyanolyan joguk van lehetőségeket kapni, élni az életüket, tapasztalatokat szerezni, építeni tudásukat, karrierjüket, mint más európai ország fiataljainak. Ezekben mind kulcsfontosságú egy külföldi egyetemen, idegen nyelven szerzett tapasztalat meg- és átélése. Ezért van a Pannónia Program. Ezért lett jobb a Pannónia Program, mint az Erasmus a teljes kreditelismeréssel, a többlet ösztöndíjjal és a világra nyitással.  8115-en éltek vele. Többen, mint az Erasmusszal valaha is egy év alatt ezekről az egyetemekről.”

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

