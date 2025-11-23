Sok a politikus az egyetemeket fenntartó kuratóriumokban, mondták….(105-ből 13 volt egyébként, akik azonnal le is mondtak, bár ők ezt lazán 2/3-adnak hazudták). Az, hogy a kormányzati delegálás és/vagy irányítási jogkör többek között az osztrák, a svéd vagy a belga rendszer esetében is jelen van, természetesen nem zavarta meg a döntéshozókat.

Legyen határozott idejű a kuratóriumi tagság, mondták. Legyen lehülési idő, mondták.

Az ötletszerű javaslataikat komolyan vettük, ki is tárgyaltuk természetesen, majd egyszer csak elhallgattak. Nem kaptunk végső változatra még szóbeli kritikát sem, így léptünk, törvénnyé tettük. Persze tanulva tőlük ennek a feltételét is meghatároztuk így a hatálybalépése attól függ, hogy visszavonják-e a blokkoló határozatot. Gyakorlatilag letétbe helyeztük a döntést, hogy egyszerre lépjünk és ne ok nélkül szervezzük újra a struktúrákat, hiszen az egyetemeknek is kell a biztonság.

Aztán megtörték a csendet. És előjöttek a farbával.

Mert a régi komcsi trükk, hogy azzal vádolsz, amit te szeretnél megcsinálni. Ők akarják elvenni az egyetemeinket, megszabni, kik lehetnek rektorok, kizárni az egyetemi vezetőket a kuratóriumokból és a megbízható NGO-ikra bízni a kuratóriumi tagok delegálását. Ezt a döntést viszont elvittük az Európai Unió Bíróságára, mert nem dobjuk oda az egyetemeinket, nem adjuk fel a szuverenitásunkat!