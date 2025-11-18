Erre még Von der Leyen sem számíthatott: visszatámadtak a magyarok, mindenki a bíróság ítéletét várja

Erre Nyugaton is felkapják a fejüket: európai szupercentrum nyílt Magyarországon
A betegellátásra, az oktatásra és a kutatásra is nagy hatással lesz.
Hat bátor magyar egyetem beperelte az Európai Bizottságot, amiért nem vehetnek részt az Erasmus-programban. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Mandinernek leszögezte: abnormális, hogy eközben Brüsszel azt várja el, hogy Magyarország vendégül lássa az észak-afrikai diákokat.
Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel az európai nemzetek ellen dolgozik és üldözi a magyarokat – felelte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, akit a Semmelweis Egyetem történetének egyik legnagyobb beruházásának átadásán arról a hírről kérdeztünk, mely szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével bejelentette az Erasmus+ program kiterjesztését Észak-Afrikára és a Közel-Keletre.
Jogtalanul zárták ki a magyar egyetemeket a programból, hiszen a rektorok javasolták a felsőoktatási rendszer átalakítását, a kormány pedig melléjük állt. Brüsszelnek ráadásul semmi oka nincs ebbe beleszólni, hiszen nemzeti hatáskör
– szögezte le a tárcavezető, aki szerint ezzel azt üzeni az Európai Bizottság, hogy attól tart, a magyar diákok ellopják majd az Erasmus-forrásokat.
Hankó Balázs hozzátette, abból is látszik, hogy politikai zsarolásról van szó, hogy ha valóban súlyos probléma lenne a magyar egyetemekkel, akkor nem jönne 8-10 ezer külföldi diák Erasmusszal Magyarországra.
Hat bátor egyetem, köztük a Semmelweis beperelte az Európai Bizottságot a jogtalan döntés miatt. Szeptember elején volt a luxembourgi meghallgatás, nagyon kíváncsi vagyok, lesz-e ítélet április előtt
– jegyezte meg sokatmondóan.
A miniszter a Mandinernek arról is beszélt, hogy november végén egy olyan javaslatról kell dönteniük a tagállamoknak, amelynek értelmében 23 százalékos Erasmus-aktivitást várnának el Magyarországtól, azaz afrikai diákokat kellene vendégül látnunk, miközben a magyar fiatalok nem kapnak lehetőséget.
Abnormális! Mi nem az észak-afrikaiakat akarjuk támogatni, hanem a magyar diákokat
– hangsúlyozta a tárcavezető, aki rámutatott, hogy a magyar Pannónia-program jobb, mint az Erasmus, mert megduplázták a résztvevő diákok számát, akik a világ vezető egyetemeire jutnak el, oda is, ahová Erasmusszal nem. A Semmelweisnek például a Pannóniának hála van a Harvarddal közös mesterképzése.
Hankó Balázs hozzáfűzte, az Egyesült Államok immár még szorosabb szövetségese Magyarországnak, hiszen november 7-én aláírtak egy felsőoktatási-kutatási együttműködési megállapodást Washingtonban.
Észak-Afrika és Közel-Kelet igen, Magyarország nem.
