Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Hankó Balázs Európai Bizottság Erasmus

Erre még Von der Leyen sem számíthatott: visszatámadtak a magyarok, mindenki a bíróság ítéletét várja

2025. november 18. 09:06

Hat bátor magyar egyetem beperelte az Európai Bizottságot, amiért nem vehetnek részt az Erasmus-programban. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Mandinernek leszögezte: abnormális, hogy eközben Brüsszel azt várja el, hogy Magyarország vendégül lássa az észak-afrikai diákokat.

2025. november 18. 09:06
null
Klein Ron

Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel az európai nemzetek ellen dolgozik és üldözi a magyarokat – felelte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, akit a Semmelweis Egyetem történetének egyik legnagyobb beruházásának átadásán arról a hírről kérdeztünk, mely szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével bejelentette az Erasmus+ program kiterjesztését Észak-Afrikára és a Közel-Keletre. 

Jogtalanul zárták ki a magyar egyetemeket a programból, hiszen a rektorok javasolták a felsőoktatási rendszer átalakítását, a kormány pedig melléjük állt. Brüsszelnek ráadásul semmi oka nincs ebbe beleszólni, hiszen nemzeti hatáskör

– szögezte le a tárcavezető, aki szerint ezzel azt üzeni az Európai Bizottság, hogy attól tart, a magyar diákok ellopják majd az Erasmus-forrásokat.

Hankó Balázs hozzátette, abból is látszik, hogy politikai zsarolásról van szó, hogy ha valóban súlyos probléma lenne a magyar egyetemekkel, akkor nem jönne 8-10 ezer külföldi diák Erasmusszal Magyarországra.

Ezt is ajánljuk a témában

Hat bátor egyetem, köztük a Semmelweis beperelte az Európai Bizottságot a jogtalan döntés miatt. Szeptember elején volt a luxembourgi meghallgatás, nagyon kíváncsi vagyok, lesz-e ítélet április előtt

– jegyezte meg sokatmondóan.

A miniszter a Mandinernek arról is beszélt, hogy november végén egy olyan javaslatról kell dönteniük a tagállamoknak, amelynek értelmében 23 százalékos Erasmus-aktivitást várnának el Magyarországtól, azaz afrikai diákokat kellene vendégül látnunk, miközben a magyar fiatalok nem kapnak lehetőséget.

Abnormális! Mi nem az észak-afrikaiakat akarjuk támogatni, hanem a magyar diákokat

– hangsúlyozta a tárcavezető, aki rámutatott, hogy a magyar Pannónia-program jobb, mint az Erasmus, mert megduplázták a résztvevő diákok számát, akik a világ vezető egyetemeire jutnak el, oda is, ahová Erasmusszal nem. A Semmelweisnek például a Pannóniának hála van a Harvarddal közös mesterképzése.

Hankó Balázs hozzáfűzte, az Egyesült Államok immár még szorosabb szövetségese Magyarországnak, hiszen november 7-én aláírtak egy felsőoktatási-kutatási együttműködési megállapodást Washingtonban.

MERKELY Béla; ORBÁN Gábor; HANKÓ Balázs
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Jonathan Nackstrand

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elégia
2025. november 18. 09:20
A gyerekeket büntetni a legsunyibb, legócskább, pitiáner aljasság. Szerencsére nincs baj, mennek a fiatalok tanulni Amerikába, meg Kínába. Eredményesebb lesz a kiemelkedő magyar szürkeállomány pallérozása.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 18. 09:19
Trágyadomb
Válasz erre
1
0
pollip
2025. november 18. 09:15
Ez pont olyan, mint ahogy a költségvetésünkből támogatnunk kéne Ukrajnát, miközben Brüsszel nem fizeti ki a jogos pénzünket. Hülyének akarnak minket nézni, de jó, hogy nem hagyjuk!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!