Erre még Von der Leyen sem számíthatott: visszatámadtak a magyarok, mindenki a bíróság ítéletét várja

Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel az európai nemzetek ellen dolgozik és üldözi a magyarokat – felelte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, akit a Semmelweis Egyetem történetének egyik legnagyobb beruházásának átadásán arról a hírről kérdeztünk, mely szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével bejelentette az Erasmus+ program kiterjesztését Észak-Afrikára és a Közel-Keletre.

Jogtalanul zárták ki a magyar egyetemeket a programból, hiszen a rektorok javasolták a felsőoktatási rendszer átalakítását, a kormány pedig melléjük állt. Brüsszelnek ráadásul semmi oka nincs ebbe beleszólni, hiszen nemzeti hatáskör

– szögezte le a tárcavezető, aki szerint ezzel azt üzeni az Európai Bizottság, hogy attól tart, a magyar diákok ellopják majd az Erasmus-forrásokat.

Hankó Balázs hozzátette, abból is látszik, hogy politikai zsarolásról van szó, hogy ha valóban súlyos probléma lenne a magyar egyetemekkel, akkor nem jönne 8-10 ezer külföldi diák Erasmusszal Magyarországra.