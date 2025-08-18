Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vígjáték hangulat horror kritika gyerek misztikum film

Tizenhét gyerek fogta magát, hajnali kettőkor kisétált otthonról, és eltűnt az éjszakában

2025. augusztus 18. 09:27

És soha többé nem tértek vissza. Fegyverek kritika.

2025. augusztus 18. 09:27
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Van az úgy, hogy egy film hangulatát tökéletesen eltalálják – jelen esetben a misztikumot ügyesen keverik a nyomasztó horrorral és a pillanatnyi humorral. Jó a kiindulópont, remek a zene, erősek az alakítások, kreatívan megírt történet – hat különálló fejezetre bontva, amelyek egy kisváros hat lakójának szemszögéből mutatják be az eseményeket. Aztán az utolsó pillanatban a mozi mégis hasra esik a saját lábában. Valami ilyesmi történt a Fegyverek (Weapons) esetében.

A nyitány erős: egy névtelen narrátor közli velünk a helyzetet. Pontosan hajnali 2:17-kor Justine Gandy tanárnő harmadikos osztályának tanulói – tizennyolcból tizenhét – felkeltek az ágyukból, kinyitották a házuk ajtaját, és kiszaladtak az éjszakába.

És soha többé nem tértek vissza.

A szülők haragja és értetlensége – miért pont a harmadik osztály szaladt ki? miért maradt meg egyetlen gyerek? miért nem tud senki semmit? – teljes súlyával Justine Gandyre (Julia Garner) zúdul. Ő legalább olyan elszántan keresi a választ, mint a helyi vállalkozó és építési kivitelező, az egyik eltűnt gyerek apja, Archer Graff (Josh Brolin). Közben Justine szinte megszállottjává válik az egyetlen megmaradt diáknak, Alexnek (Cary Christopher), akiről érzi, hogy ő lehet a rejtély kulcsa.

A film komor, néha zavarba ejtő, meglepően sokszor szellemes – nem is csoda, hiszen a rendező korábban vígjátékokat készített, mielőtt a horror felé fordult –, ugyanakkor mindig együttérző az eltűnt gyerekekkel és szüleikkel. A legvégére még egy csipetnyi optimizmus is belekerül, bár csak morzsányi, és összességében jól szórakoztam rajta. De jobban belegondolva, 

a Fegyverek tulajdonképpen teljesen palira veszi a nézőt.

Amint sejtetni kezdi a megfejtést, a feszültség szinte azonnal kipukkan. Egyedül a nyitójelenet narrációjának egy sora – „És soha többé nem tértek vissza” – tartja életben a reményt, hogy a finálé nem a sokszor látott megoldást hozza, hanem valami olyasmit, ami legalább annyira friss, mint az alkotás bátor, fejezetekre tagolt szerkezete és műfajkeverése. Ez a hit azonban az utolsó pillanatban szertefoszlik: a néző átverve érzi magát, mert kiderül, hogy az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodott, csak erős jóindulattal és belemagyarázással állja meg a helyét.

Mindezek ellenére – ha nem is fenntartások nélkül – ajánlom a filmet, csak ne várjon tőle az ember olyan erős megfejtést, mint amilyen ígéretesen indul. Az atmoszféra erős, a színészi alakítások kiválóak, ám amint az ember elkezd rajta gondolkodni, a történet és a karakterek egyes cselekedetei darabjaira hullanak. Ez pedig különösen kínos egy olyan munkánál, amely végig arra csábítja a nézőt, hogy a nagy leleplezés előtt maga fejtse meg a rejtélyt.

Fegyverek – amerikai horror, 2025. Augusztus 7-étől országszerte a mozikban. Forgalmazza az InterCom.

Nyitókép: Fegyverek (Weapons)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!