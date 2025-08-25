Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Stumpf egyház Magyar Péter Válasz Online

Júdáshoz hasonlította a katolikus egyházat a Válasz Online újságírója – csak hogy Magyar Pétert dicsérhesse

2025. augusztus 25. 20:39

A nem túl következetes, Magyar Pétert ajnározó és a katolikus egyházat pocskondiázó cikk nyitóképe egy olyan fotó, amelyen a Tisza-vezér és a pannonhalmi főapát együtt látható.

2025. augusztus 25. 20:39
Magyar Péter Cririll

A Tisza szekerét toló Válasz Online újságírója, Stumpf András lényegében Júdásnak nevezte a katolikus egyházat egy hétfőn megjelent cikkében.

A kormányzóképesség látszata, a hitelesség érzete miatt azonban még ma is fontos az egyház: ha nem így lenne, a Fidesz sem vásárolná tőle oly buzgón a szentelt vizet – a harminc ezüst sokszorosáért. 

Hogy a Fidesz hitelesnek látszóan és kizárólagosan képviselhesse mára egyedüliként megmaradt, kétszavas ideológiáját, a »keresztény Magyarországot«, ahhoz kell a drága, ám persze az adófizetők pénzéből biztosított pártszentelő folyadék” – fogalmazott Stumpf.

Miközben az újságíró arra tesz utalást, hogy a katolikus egyház gyakorlatilag Júdásként eladta magát a harminc ezüst sokszorosáért, 

érdedekes módon az nem zavarja, hogy Magyar Péter a pannonhalmi főapáttal, Hortobágyi Cirillel fotózkodott. Sőt, Stumpf egyenesen dicsérte emiatt a Tisza-elnököt, mi több: a Magyar Pétert ajnározó és a katolikus egyházat pocskondiázó cikk nyitóképe is ez lett.

Ráadásul Stumpf írásában éppen azt bizonygatja, hogy Magyar Péter ennek a találkozónak köszönhetően „pontozással” megnyerte a nyarat a Fidesz ellen.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. augusztus 25. 21:06
Stumpf az áruló kis cincike.
Válasz erre
1
0
tuttle005-2
2025. augusztus 25. 20:52
Stumpf mandiner újságíró volt.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 20:51
Pannonhalma már az előző főapát idején elveszett..
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 20:50
Stumpli Andris? Azt még híg fosnak sem nevezném a szarom iránti tiszteletből :-D
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!