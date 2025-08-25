Júdáshoz hasonlította a katolikus egyházat a Válasz Online újságírója – csak hogy Magyar Pétert dicsérhesse

A Tisza szekerét toló Válasz Online újságírója, Stumpf András lényegében Júdásnak nevezte a katolikus egyházat egy hétfőn megjelent cikkében.

A kormányzóképesség látszata, a hitelesség érzete miatt azonban még ma is fontos az egyház: ha nem így lenne, a Fidesz sem vásárolná tőle oly buzgón a szentelt vizet – a harminc ezüst sokszorosáért.

Hogy a Fidesz hitelesnek látszóan és kizárólagosan képviselhesse mára egyedüliként megmaradt, kétszavas ideológiáját, a »keresztény Magyarországot«, ahhoz kell a drága, ám persze az adófizetők pénzéből biztosított pártszentelő folyadék” – fogalmazott Stumpf.

Miközben az újságíró arra tesz utalást, hogy a katolikus egyház gyakorlatilag Júdásként eladta magát a harminc ezüst sokszorosáért,

érdedekes módon az nem zavarja, hogy Magyar Péter a pannonhalmi főapáttal, Hortobágyi Cirillel fotózkodott. Sőt, Stumpf egyenesen dicsérte emiatt a Tisza-elnököt, mi több: a Magyar Pétert ajnározó és a katolikus egyházat pocskondiázó cikk nyitóképe is ez lett.

Ráadásul Stumpf írásában éppen azt bizonygatja, hogy Magyar Péter ennek a találkozónak köszönhetően „pontozással” megnyerte a nyarat a Fidesz ellen.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter