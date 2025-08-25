Júdáshoz hasonlította a katolikus egyházat a Válasz Online újságírója – csak hogy Magyar Pétert dicsérhesse

És azt mondtam már, hogy szerintem Hadházy egy ócska proli?
Orbán Győző tíz évvel ezelőtt vásárolt egy műemlék ingatlanegyüttest, amely senkinek nem kellett, és rajta kívül senkit sem zavart, hogy az összeomlás, a teljes megsemmisülés szélén áll.
A nem túl következetes, Magyar Pétert ajnározó és a katolikus egyházat pocskondiázó cikk nyitóképe egy olyan fotó, amelyen a Tisza-vezér és a pannonhalmi főapát együtt látható.
A Tisza szekerét toló Válasz Online újságírója, Stumpf András lényegében Júdásnak nevezte a katolikus egyházat egy hétfőn megjelent cikkében.
A kormányzóképesség látszata, a hitelesség érzete miatt azonban még ma is fontos az egyház: ha nem így lenne, a Fidesz sem vásárolná tőle oly buzgón a szentelt vizet – a harminc ezüst sokszorosáért.
Hogy a Fidesz hitelesnek látszóan és kizárólagosan képviselhesse mára egyedüliként megmaradt, kétszavas ideológiáját, a »keresztény Magyarországot«, ahhoz kell a drága, ám persze az adófizetők pénzéből biztosított pártszentelő folyadék” – fogalmazott Stumpf.
Miközben az újságíró arra tesz utalást, hogy a katolikus egyház gyakorlatilag Júdásként eladta magát a harminc ezüst sokszorosáért,
érdedekes módon az nem zavarja, hogy Magyar Péter a pannonhalmi főapáttal, Hortobágyi Cirillel fotózkodott. Sőt, Stumpf egyenesen dicsérte emiatt a Tisza-elnököt, mi több: a Magyar Pétert ajnározó és a katolikus egyházat pocskondiázó cikk nyitóképe is ez lett.
Ráadásul Stumpf írásában éppen azt bizonygatja, hogy Magyar Péter ennek a találkozónak köszönhetően „pontozással” megnyerte a nyarat a Fidesz ellen.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter