Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszeli magyaroszág európai unió orbán viktor oroszország

A brüsszeli csúcs után nagyon komor a hangulatom. Hogy miért?

2025. december 20. 06:47

A konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha.

2025. december 20. 06:47
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Egy győztes csata után mindig jó érzés felébredni, de a tegnapi brüsszeli csúcs után mégis nagyon komor a hangulatom. Hogy miért?

A nyílt, azonnali hadüzenetet ugyan sikerült elkerülni, de 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett: először fordult elő, hogy az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak a háború megnyerése érdekében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ez pedig nem semleges pénzügyi döntés. Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát. Ez a logika nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha.

Magyarország ebből kimarad. Nem veszünk részt háborús kölcsönökben, nem sodródunk bele a konfliktusba, és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék. De nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, fifikájára és szövetségépítési képességére szükség van. Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat, és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után. És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi…

Nem szeretnék ilyen jövőt Magyaroszágnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország.”

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2025. december 20. 07:02 Szerkesztve
Z. Sok mindenből kimaradhatunk... De továbbra is fennál az orosz vagyon ellopása és az oroszok világháborúba provokálása... Erre készítik fel, szoktatják hozzá az embereket... Teszik kötelezővé újra a sorkatonaságot a németek... Abból a háborúból már nem tudunánk kimaradni... A következményeitől semmi képpen... 💯😕😖❗
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. december 20. 06:53
Tetszik, nem tetszik, a zsidóság Brüsszelben sem, de Ukrajnában sem fog vereséget szenvedni! A zsidóság háborúja, a balga emberiség szent ügye, s aki egy ilyen szent ügyet nem támogat, nem képvisel, az hamarosan a sakterkés alatt végzi... Szent ügy, szent háború, mert főleg a gyűlölt keresztények közt lett generálva, de igazán tökéletes akkor lesz, ha ebbe a háborúba, sikerrel a kereszténynek mondott Európa is bele lesz kényszerítve, az tökéletes keresztre-feszítést eredményez, keresztet vethetünk végképp a keresztény Európára! -lehet, hogy már az eddigiek alapján is..! Lehetséges, hogy Magyarországnak, s benne a pozitív diszkriminációval kezelt magyarságnak, némi szerencséje, mázlija van Orbán Viktorral, ki, ha itt-ott bukdácsolva is, de biztosítja túlélésünket..! -no persze, könnyebb lehetne a keresztbe tett lábak nélkül... A levegőbe beszélő, felelőtlen, és még a szemét Fidesznek sem alkalmas Magyar Péter a csillagos eget ígérgeti! Minden balga előtt hitelesen!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!