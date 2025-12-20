A brüsszeli csúcs után nagyon komor a hangulatom. Hogy miért?

Ez pedig nem semleges pénzügyi döntés. Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát. Ez a logika nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha.

Magyarország ebből kimarad. Nem veszünk részt háborús kölcsönökben, nem sodródunk bele a konfliktusba, és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék. De nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, fifikájára és szövetségépítési képességére szükség van. Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat, és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után. És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi…

Nem szeretnék ilyen jövőt Magyaroszágnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország.”