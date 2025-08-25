Ennyi ukrán gyermeket hurcoltak el az oroszok az ukrajnai háború során – az amerikaiak szerint

Több mint 19 ezer ukrán gyermeket vittek el illegálisan Oroszországba eddig az orosz-ukrán háború ideje alatt – jelentette ki Keith Kellogg tábornok, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével Kijevben hétfőn tartott Nemzeti Imareggelin.

Ennek a háborúnak az egyik legborzalmasabb aspektusa a civil lakosság, a nők és a gyermekek körében bekövetezett hatalmas veszteség. Becslések szerint több mint 19 ezer ukrán gyermeket raboltak el a háború során.

Isten tud erről, és látja ezt” – fogalmazott az amerikai tisztségviselő. „Imádkozom, hogy a következő hetekben és hónapokban, amikor diplomáciai erőfeszítéseket teszünk a béke elérésére, Isten vezesse diplomatáinkat és vezetőinket, és hogy minden, amit teszünk, Isten dicsőségére történjen” – hangsúlyozta.

Kellogg a függetlenség napja alkalmából érkezett Ukrajnába, vasárnap részt vett a kijevi megemlékezésen. Ugyanezen a napon Zelenszkij szolgálataiért állami érdemrenddel tüntette – emlékeztetett beszámolójában az Interfax-Ukrajina. Az ukrán hírügynökség szerint július elején Kellogg kijelentette, hogy Trump szerint fontos tárgyalási kérdés az Oroszország által indított háborúval kapcsolatban az elhurcolt ukrán gyermekek visszaadása. Ekkor arról beszélt, hogy körülbelül 19-19,5 ezer gyermekről van szó, és bár nem biztos, hogy mindenkit vissza lehet hozni, mindenképp küzdeni kell érte. Ukrán oldalról korábban mintegy 20 ezer Oroszországba elvitt gyermekről számoltak be.

Augusztus 13-ig Ukrajna 1453 gyermeket tudott visszaszerezni Katar és más országok közvetítésével.

Az imareggeli után tartott sajtótájékoztatón Kellogg – a Jevropejszka Pravda hírportál tudósítása szerint – kijelentette, hogy Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákra irányuló diplomáciai munka folyamatban van, de rendkívül bonyolult. Úgy fogalmazott, hogy a „diplomáciai fronton” jelenleg „nagyon nehéz munka zajlik, de keményen dolgoznak”.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP