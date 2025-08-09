Brutális számokat produkál Anglia, lassan tényleg Szuperligává alakul Szoboszlaiék bajnoksága

Hogyan engedhetik meg ezt maguknak Liverpoolban?! – Itt a válasz
A pénz nagy úr.
Az biztos, hogy most is elképesztően színvonalas és izgalmas idény elé nézünk.
A világ legrangosabb labdarúgó-bajnokságának tartott angol Premier League-ben szereplő klubok ezen a nyáron sem hazudtolják meg magukat, most is elképesztő összegekért vásárolnak játékosokat. Mivel a többi liga csapatai labdába sem tudnak rúgni ezekkel a költésekkel szemben, így lassan tényleg szuperligává alakul a PL.
Augusztus első teljes hetében, egy-két héttel a bajnokságok kezdete előtt ott tartunk, hogy a spanyol La Ligában, a német Bundesligában és az olasz Serie A-ban összesen körülbelül 1,8 milliárd eurót költöttek új igazolásokra a csapatok, miközben a Premier League esetében ez a szám már a 2,2 milliárdot is meghaladta. Összehasonlításképpen, tavaly nyáron 2,3 milliárddal, 2023-ban pedig 2,8 milliárddal zárt az angol élvonal.
A Liverpool a legaktívabb, amely hiába címvédő, nem hátradőlve várja az új idényt. Arne Slot együttese már több mint 300 millió eurót költött (köztük a magyar válogatott Kerkez Milost és Pécsi Ármint is megszerezte), és a hírek szerint Alexander Isakra is fáj még a foga, de Rodrygót is kinézte, szóval könnyen előfordulhat, hogy a nyár végére a 400 milliót is átlépi. Brutális költekezésben van a Chelsea is, amely nem sokkal van lemaradva a Vörösöktől, de már az Arsenal is 200 millió felett jár, miközben a Tottenham Hotspur, a két manchesteri csapat, valamint figyelem, az újonc Sunderland és Burnley is átlépte már a száz milliós határt. Az MU egyébként a következő órákban átlépi a 200 milliót is, mivel Benjamin Sesko érkezését bármelyik pillanatban bejelentheti.
Már hosszú évek óta azt látjuk, hogy a Premier League-be csak úgy tódulnak a világsztárok, amely így egyértelműen a legvonzóbb bajnoksággá vált.
A mostani nyár is jól mutatja, hogy a topcsapatokon túl az európai kupaszereplést nélkülöző együttesek, de még az újoncok is mennyire vonzók tudnak lenni a játékosok számára. A futballban általánosságban a legtöbb pénzbe a fiatal támadók kerülnek, márpedig közülük jó párat most is elvisz az angol élvonal. A nyár slágerigazolása a Poolhoz köthető, amely Florian Wirtzért 125 millió eurót adott, de szintén Németországból került a Vörösökhöz Hugo Ekitiké is. Eközben Portugáliából az Arsenalhoz igazolt a magyar felmenőkkel rendelkező Viktor Gyökeres, míg szintén a németektől a már említett Sesko is a ködös Albionba költözik. Jamie Gittens ugyancsak a Bundesligából került a Chelsea-hez, míg Franciaországból Ryan Cherkit érdemes még kiemelni, ő a Manchester City játékosa lett. Mindeközben a PL nagy potenciállal rendelkező támadói, mint például Matheus Cunha vagy Bryan Mbeumo országon belül váltott csapatot és mint írtuk, Isakra is ez a sors várhat. A klasszis támadók közül Luis Díaz hagyta el a szigetet, ő 70 millióért lett a Bayern Münchené.
A Sunderlandről már ejtettünk szót, amely nyolc év után jutott vissza az első osztályba. A „Fekete Macskák” ezidáig hét játékosért több mint 141 millió eurót fizettek. Összehasonlításként a La Ligában csupán a két madridi sztárcsapat költött ennél többet, és ők se sokkal. A spanyol liga nyári toptranszferje eddig Dean Huijsen, aki 62,5 milliójába került a Real Madridnak.
Ez a transzferdíj Angliában a top tízhez sem lenne elég.
Összegezve, Angliában a topcsapatokon túl a kicsik is hihetetlen pénzeket tudnak elszórni új igazolásokra, amivel a többi országban képtelenek versenybe szállni. Ez ékesen bizonyítja a Premier League gazdasági fölényét, ezzel egyenes arányban pedig a színvonal és a nézettség is egyre csak nő. Az angol bajnokság erejét az is jól mutatja, hogy az előző idényben két olyan angol csapat játszotta az Európa-liga döntőjét, amely végül a 15. és a 17. helyen zárt a PL-ben. Azt nem állítjuk, hogy ilyenre most is jó esély van, de, hogy elképesztően színvonalas és izgalmas idénynek nézünk elébe, az biztos.
