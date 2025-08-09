Brutális számokat produkál Anglia, lassan tényleg Szuperligává alakul Szoboszlaiék bajnoksága

Költésben is az élen

A Liverpool a legaktívabb, amely hiába címvédő, nem hátradőlve várja az új idényt. Arne Slot együttese már több mint 300 millió eurót költött (köztük a magyar válogatott Kerkez Milost és Pécsi Ármint is megszerezte), és a hírek szerint Alexander Isakra is fáj még a foga, de Rodrygót is kinézte, szóval könnyen előfordulhat, hogy a nyár végére a 400 milliót is átlépi. Brutális költekezésben van a Chelsea is, amely nem sokkal van lemaradva a Vörösöktől, de már az Arsenal is 200 millió felett jár, miközben a Tottenham Hotspur, a két manchesteri csapat, valamint figyelem, az újonc Sunderland és Burnley is átlépte már a száz milliós határt. Az MU egyébként a következő órákban átlépi a 200 milliót is, mivel Benjamin Sesko érkezését bármelyik pillanatban bejelentheti.

Már hosszú évek óta azt látjuk, hogy a Premier League-be csak úgy tódulnak a világsztárok, amely így egyértelműen a legvonzóbb bajnoksággá vált.

A mostani nyár is jól mutatja, hogy a topcsapatokon túl az európai kupaszereplést nélkülöző együttesek, de még az újoncok is mennyire vonzók tudnak lenni a játékosok számára. A futballban általánosságban a legtöbb pénzbe a fiatal támadók kerülnek, márpedig közülük jó párat most is elvisz az angol élvonal. A nyár slágerigazolása a Poolhoz köthető, amely Florian Wirtzért 125 millió eurót adott, de szintén Németországból került a Vörösökhöz Hugo Ekitiké is. Eközben Portugáliából az Arsenalhoz igazolt a magyar felmenőkkel rendelkező Viktor Gyökeres, míg szintén a németektől a már említett Sesko is a ködös Albionba költözik. Jamie Gittens ugyancsak a Bundesligából került a Chelsea-hez, míg Franciaországból Ryan Cherkit érdemes még kiemelni, ő a Manchester City játékosa lett. Mindeközben a PL nagy potenciállal rendelkező támadói, mint például Matheus Cunha vagy Bryan Mbeumo országon belül váltott csapatot és mint írtuk, Isakra is ez a sors várhat. A klasszis támadók közül Luis Díaz hagyta el a szigetet, ő 70 millióért lett a Bayern Münchené.