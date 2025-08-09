Beszorult egy autós a vasúti átjáróba, másodpercei voltak, hogy cselekedjen (VIDEÓ)

Befejezték a felújítást: ismét a teljes vonalon járnak ezek a vonatok
A Sun arról ír, hogy egy biztonsági kamera rögzítette, amint
egy sofőr az utolsó pillanatban megpróbál átjutni egy vasúti átjárón
Lengyelországban. A felvételen egy fehér színű Opel kisteherautó látható, írják, amint behajt egy Krakkóhoz közeli vasúti átjáró lezáródó sorompói közé, azonban a gyors továbbhajtás helyett az autó lefékez. Ezt követően a sofőr megpróbálja bemanőverezni a furgont a sorompó és a sínek közé, de
a vonat elsodorja és leszakítja az autó rakterét.
A lengyel rendőrség közölte, hogy a baleset során senki sem sérült meg.
Nyitókép: Facebook