Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kisteherautó sorompó közlekedési baleset Krakkó vonat Opel

Beszorult egy autós a vasúti átjáróba, másodpercei voltak, hogy cselekedjen (VIDEÓ)

2025. augusztus 09. 09:30

Sokkoló képsorok. Centiken múlt a sofőr élete.

2025. augusztus 09. 09:30
null

A Sun arról ír, hogy egy biztonsági kamera rögzítette, amint 

egy sofőr az utolsó pillanatban megpróbál átjutni egy vasúti átjárón 

Lengyelországban. A felvételen egy fehér színű Opel kisteherautó látható, írják, amint behajt egy Krakkóhoz közeli vasúti átjáró lezáródó sorompói közé, azonban a gyors továbbhajtás helyett az autó lefékez. Ezt követően a sofőr megpróbálja bemanőverezni a furgont a sorompó és a sínek közé, de 

a vonat elsodorja és leszakítja az autó rakterét.

A lengyel rendőrség közölte, hogy a baleset során senki sem sérült meg.

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 09. 10:58
Lengyelországban! Na, de mi a helyzet Mianmarban vagy Kirgizisztánban? Vagy éppen Bolíviában? Az már smafu? Lassan a Mandiner is olyan lesz, mint az Origó, ahol szokássá vált 50 évvel ezelőtti újsághírek felolvasása.
Válasz erre
1
0
karakter-2
2025. augusztus 09. 10:38
Azért a végén csak áttörte a sorompót - ravasz.
Válasz erre
3
0
Beszélgető
2025. augusztus 09. 09:56
Ekkora kapitális faszt még nem látott a világ. Egy töredék értékű műanyag sorompót meg akart kímélni és az egész átjárót lebontotta a kocsijával, vonattal együtt! Ennek tényleg felesleges volt megszületni.
Válasz erre
12
0
Sróf
2025. augusztus 09. 09:46
Azt hittem, ilyen pusztítóan debil és idegesítő szerencsétlenkedés csak a filmekben létezik.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!