11. 05.
szerda
Állami Határőrség sorompó államhatár beton Volodimir Zelenszkij Kárpátalja

Drasztikus intézkedésekről döntöttek Zelenszkijék az ukrán-magyar határon – és azt ígérik, ez még csak a kezdet

2025. november 05. 11:06

Betonból készült akadályokkal nehezítenék meg a kényszersorozás elől menekülők dolgát Ukrajnában, ahol az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a sorompók áttörésével próbálják meg átlépni a határt.

2025. november 05. 11:06
null

Kárpátalján a határátkelőhelyek közelében betonból készült akadályokat fognak elhelyezni, hogy megnehezítsék a járművek államhatáron történő áttörési kísérleteit – erről az RBK–Ukrajina számolt be az Állami Határőrség szóvivője, Andrij Demcsenko televíziós hírműsorban tett nyilatkozatára hivatkozva.

Demcsenko elmondta, hogy

az utóbbi időben viszonylag gyakran fordul elő, hogy egyes állampolgárok – már az ellenőrzőpontokon, vagy az azokhoz vezető úton – megpróbálnak áttörni a határon, többek között a sorompók megrongálásával.

Elmondása szerint a határőrök a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Infrastruktúra-fejlesztési és Helyreállítási Szolgálatával közösen további biztonsági intézkedéseket vezetnek be az átkelőhelyekhez vezető utakon.

