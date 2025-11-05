Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter ukrán cimborája: Kárpátalja „elmagyarosodásától” retteg
Tseber Roland szerint nagyon jó helyzetben vannak Kárpátalján a magyarok.
Betonból készült akadályokkal nehezítenék meg a kényszersorozás elől menekülők dolgát Ukrajnában, ahol az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a sorompók áttörésével próbálják meg átlépni a határt.
Kárpátalján a határátkelőhelyek közelében betonból készült akadályokat fognak elhelyezni, hogy megnehezítsék a járművek államhatáron történő áttörési kísérleteit – erről az RBK–Ukrajina számolt be az Állami Határőrség szóvivője, Andrij Demcsenko televíziós hírműsorban tett nyilatkozatára hivatkozva.
Demcsenko elmondta, hogy
az utóbbi időben viszonylag gyakran fordul elő, hogy egyes állampolgárok – már az ellenőrzőpontokon, vagy az azokhoz vezető úton – megpróbálnak áttörni a határon, többek között a sorompók megrongálásával.
Elmondása szerint a határőrök a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Infrastruktúra-fejlesztési és Helyreállítási Szolgálatával közösen további biztonsági intézkedéseket vezetnek be az átkelőhelyekhez vezető utakon.
