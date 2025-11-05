Drasztikus intézkedésekről döntöttek Zelenszkijék az ukrán-magyar határon – és azt ígérik, ez még csak a kezdet

Kárpátalján a határátkelőhelyek közelében betonból készült akadályokat fognak elhelyezni, hogy megnehezítsék a járművek államhatáron történő áttörési kísérleteit – erről az RBK–Ukrajina számolt be az Állami Határőrség szóvivője, Andrij Demcsenko televíziós hírműsorban tett nyilatkozatára hivatkozva.

Demcsenko elmondta, hogy

az utóbbi időben viszonylag gyakran fordul elő, hogy egyes állampolgárok – már az ellenőrzőpontokon, vagy az azokhoz vezető úton – megpróbálnak áttörni a határon, többek között a sorompók megrongálásával.

Elmondása szerint a határőrök a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Infrastruktúra-fejlesztési és Helyreállítási Szolgálatával közösen további biztonsági intézkedéseket vezetnek be az átkelőhelyekhez vezető utakon.