Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pukánics Eduárd Olekszandr Tupickij sorompó jogász határőr

Sokkoló beszámoló: megszólalt a határon áttörő ügyvéd Zelenszkij rendszerének kegyetlenségeiről

2025. november 03. 20:55

A férfit azért hurcolták meg, mert kapcsolatba hozták az Olekszandr Tupickij, az ukrán alkotmánybíróság volt elnökének szöktetésével összefüggő 2022-es üggyel.

2025. november 03. 20:55
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, egy beregszászi ügyvéd, Pukánics Eduárd csütörtök este áttörte a lezárt sorompót a nagypaládi magyar–ukrán határátkelőn, és Magyarországra menekült.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán sajtó szerint a férfi elgázolt egy határőrt is, ő azonban ezt határozottan tagadja, és – egy Indexnek adott interjúban – azt állította, a felvételek bizonyítják, hogy senki sem tartózkodott a sorompónál. 

Pukánics az Indexnek elmondta:

 két és fél éve üldözik az ukrán hatóságok, mert kapcsolatba hozták az Olekszandr Tupickij, az ukrán alkotmánybíróság volt elnökének szöktetésével összefüggő 2022-es üggyel. 

A férfi állítása szerint tavaly nyáron elrabolták és akarata ellenére besorozták a hadseregbe, majd Donyeckbe vezényelték volna. „Tudtam, ha oda kerülök, onnan nem jövök vissza” – mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyvéd szerint az ukrán jogászok helyzete kilátástalan: több tízezer ügyvéd dolgozik az országban, mégis kiszolgáltatottak a hatóságoknak. „Hetente vernek meg, rabolnak el vagy soroztatnak be jogászokat, csak mert útban vannak valakinek” – fogalmazott.

Pukánics azt állítja, ő maga is azért került célkeresztbe, mert nem vállalta el a Tupickij-ügyben érintett rendőrök védelmét. „Tudtam, hogy ez már nem jogi, hanem politikai terep. És aki az elnök emberével kerül szembe, az bajba jut” – mondta. Elbeszélése szerint 2022 decemberében tanúként hallgatták ki a Legfőbb Ügyészségen, ezután pedig folyamatosan megfigyelték, lehallgatták és megfélemlítették.

Amikor nem tudtak semmit rám bizonyítani, elraboltak és besoroztak. 

Ez volt az egyetlen mód, hogy eltegyenek az útból” – állította. Elmondása szerint Kárpátaljáról vitték el, majd Ungváron és Lvivben tartották fogva, később pedig Donyeckbe akarták vezényelni. Egy betegség adott neki lehetőséget a menekülésre: „a pajzsmirigyemben daganatot találtak, ezért kivizsgálásra küldtek Kijevbe. Onnan tértem haza, és tudtam: ha visszamegyek, vége”.

Pukánics végül egyedül döntött a szökés mellett, családját hátrahagyta Beregszászban. „Nem akartam, hogy bárki megsérüljön. Láttam, hogy senki sincs a sorompónál, ezért hajtottam át” – mondta. Állítja, a vád, miszerint határőrt sodort el, „egyszerűen hazugság”.

A férfi Budapesten tartózkodik, munkát keres, és bízik benne, hogy családját is sikerül biztonságba hoznia.

„Nem akarok bujkálni, csak dolgozni és élni” – zárta a beszélgetést Pukánics Eduárd.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2025. november 03. 22:10
"Amikor nem tudtak semmit rám bizonyítani, elraboltak és besoroztak." „Hetente vernek meg, rabolnak el vagy soroztatnak be jogászokat, csak mert útban vannak valakinek” Mintha egy minta-lyogállammal volna dolgunk! Fel kéne venni az EU-ba, nem?
Válasz erre
2
0
julius68-2
2025. november 03. 21:41
EU érettek !
Válasz erre
1
0
alenka
2025. november 03. 21:15
Csatlakozom Templar62: folyamatosan a drogos stöpszli naci kobold undorító pofáját kell néznem!....hányinger és ideges leszek.... Az ügyvédnek: nagyon csattanós szökés volt, gratulálok, nagyon sok örömet majd a családoddal....
Válasz erre
6
0
egonsamu-2
2025. november 03. 21:06
Vigyázzon magára, mert minden tiszás egy ukrán ügynök!!! Budapest nem biztonságos terep békepárti embereknek.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!