Sokkoló beszámoló: megszólalt a határon áttörő ügyvéd Zelenszkij rendszerének kegyetlenségeiről

Amikor nem tudtak semmit rám bizonyítani, elraboltak és besoroztak.

Ez volt az egyetlen mód, hogy eltegyenek az útból” – állította. Elmondása szerint Kárpátaljáról vitték el, majd Ungváron és Lvivben tartották fogva, később pedig Donyeckbe akarták vezényelni. Egy betegség adott neki lehetőséget a menekülésre: „a pajzsmirigyemben daganatot találtak, ezért kivizsgálásra küldtek Kijevbe. Onnan tértem haza, és tudtam: ha visszamegyek, vége”.

Pukánics végül egyedül döntött a szökés mellett, családját hátrahagyta Beregszászban. „Nem akartam, hogy bárki megsérüljön. Láttam, hogy senki sincs a sorompónál, ezért hajtottam át” – mondta. Állítja, a vád, miszerint határőrt sodort el, „egyszerűen hazugság”.

A férfi Budapesten tartózkodik, munkát keres, és bízik benne, hogy családját is sikerül biztonságba hoznia.

„Nem akarok bujkálni, csak dolgozni és élni” – zárta a beszélgetést Pukánics Eduárd.