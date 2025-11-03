Sokkoló beszámoló: megszólalt a határon áttörő ügyvéd Zelenszkij rendszerének kegyetlenségeiről

Eszeveszett menekülés: a sorompót áttörve szökött Magyarországra egy férfi az ukrán háború elől (VIDEÓ)
A sofőr autójával elsodort egy határőrt, akit kórházba szállítottak.
A férfit azért hurcolták meg, mert kapcsolatba hozták az Olekszandr Tupickij, az ukrán alkotmánybíróság volt elnökének szöktetésével összefüggő 2022-es üggyel.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, egy beregszászi ügyvéd, Pukánics Eduárd csütörtök este áttörte a lezárt sorompót a nagypaládi magyar–ukrán határátkelőn, és Magyarországra menekült.
Az ukrán sajtó szerint a férfi elgázolt egy határőrt is, ő azonban ezt határozottan tagadja, és – egy Indexnek adott interjúban – azt állította, a felvételek bizonyítják, hogy senki sem tartózkodott a sorompónál.
Pukánics az Indexnek elmondta:
két és fél éve üldözik az ukrán hatóságok, mert kapcsolatba hozták az Olekszandr Tupickij, az ukrán alkotmánybíróság volt elnökének szöktetésével összefüggő 2022-es üggyel.
A férfi állítása szerint tavaly nyáron elrabolták és akarata ellenére besorozták a hadseregbe, majd Donyeckbe vezényelték volna. „Tudtam, ha oda kerülök, onnan nem jövök vissza” – mondta.
Egyre többször szállnak szembe a civilek a kényszersorozást végzőkkel a háború sújtotta Ukrajnában.
Az ügyvéd szerint az ukrán jogászok helyzete kilátástalan: több tízezer ügyvéd dolgozik az országban, mégis kiszolgáltatottak a hatóságoknak. „Hetente vernek meg, rabolnak el vagy soroztatnak be jogászokat, csak mert útban vannak valakinek” – fogalmazott.
Pukánics azt állítja, ő maga is azért került célkeresztbe, mert nem vállalta el a Tupickij-ügyben érintett rendőrök védelmét. „Tudtam, hogy ez már nem jogi, hanem politikai terep. És aki az elnök emberével kerül szembe, az bajba jut” – mondta. Elbeszélése szerint 2022 decemberében tanúként hallgatták ki a Legfőbb Ügyészségen, ezután pedig folyamatosan megfigyelték, lehallgatták és megfélemlítették.
Amikor nem tudtak semmit rám bizonyítani, elraboltak és besoroztak.
Ez volt az egyetlen mód, hogy eltegyenek az útból” – állította. Elmondása szerint Kárpátaljáról vitték el, majd Ungváron és Lvivben tartották fogva, később pedig Donyeckbe akarták vezényelni. Egy betegség adott neki lehetőséget a menekülésre: „a pajzsmirigyemben daganatot találtak, ezért kivizsgálásra küldtek Kijevbe. Onnan tértem haza, és tudtam: ha visszamegyek, vége”.
Pukánics végül egyedül döntött a szökés mellett, családját hátrahagyta Beregszászban. „Nem akartam, hogy bárki megsérüljön. Láttam, hogy senki sincs a sorompónál, ezért hajtottam át” – mondta. Állítja, a vád, miszerint határőrt sodort el, „egyszerűen hazugság”.
A férfi Budapesten tartózkodik, munkát keres, és bízik benne, hogy családját is sikerül biztonságba hoznia.
„Nem akarok bujkálni, csak dolgozni és élni” – zárta a beszélgetést Pukánics Eduárd.
