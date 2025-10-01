Rendkívüli: ukrán határőrök törtek be Magyarország területére – sajtóhír

Ukrajna döntött: átnevezi a magyar városokat, és elítéli Magyarországot
Debrecen helyett Dobracsin.
Egy embercsempész arról számolt be a Strana szerint, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok. Hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.
Ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint ukrán határőrök magyar területen is üldözik és bántalmazzák azokat, akik illegálisan próbálnak átszökni a határon – írja a Strana.
Az ukrán lap szerint
egy embercsempész arról számolt be, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok.
A cikk említi, hogy hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.
