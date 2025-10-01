Ft
Strana Magyarország embercsempész Ukrajna határőr sajtóhír

Rendkívüli: ukrán határőrök törtek be Magyarország területére – sajtóhír

2025. október 01. 10:08

Egy embercsempész arról számolt be a Strana szerint, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok. Hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.

2025. október 01. 10:08
null

Ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint ukrán határőrök magyar területen is üldözik és bántalmazzák azokat, akik illegálisan próbálnak átszökni a határon – írja a Strana.

Az ukrán lap szerint

egy embercsempész arról számolt be, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok.

A cikk említi, hogy hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Tuners
2025. október 01. 10:22
5-ös cikkely!
tikkadt-szocske
2025. október 01. 10:22
Az embercsempész " ügyfele ". Nem rossz!:))
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 01. 10:21
a pedofil terrorista fidesz maffia szándékosan háborúba akarja sodorni magyarországot... megirigyelte putyintól, hogy milliókat küldhet a halálba...Megirigyelte Zelenszkij-től, hogy ott nincs választás a háború miatt... Ez az egyetlen esélyük.
Ízisz
2025. október 01. 10:21
Z. Ukrán határőr Magyarországon üldözi a menekülőt??? 😯 Ezt a magyar oldalon nem látták a mi határőreink??? Mi van már itt??? ❓😬👎❗
