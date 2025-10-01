Rendkívüli: ukrán határőrök törtek be Magyarország területére – sajtóhír

Ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint ukrán határőrök magyar területen is üldözik és bántalmazzák azokat, akik illegálisan próbálnak átszökni a határon – írja a Strana.

Az ukrán lap szerint

egy embercsempész arról számolt be, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok.

A cikk említi, hogy hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.