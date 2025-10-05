Ft
10. 05.
vasárnap
Németország Dieter Romann rendőrfőnök határőr

Ledobta az igazságbombát a német szövetségi rendőrfőnök: politikai utasítás miatt nem állították meg a migránsokat 2015-ben

2025. október 05. 15:03

Dieter Romann a Weltnek beszélt a német határőrök mindennapjairól és az illegális migráció elleni harcról.

2025. október 05. 15:03
null

A határok ellenőrzése nem a sors kérdése, hanem politikai döntés – nyilatkozta Dieter Romann, a német szövetségi rendőrség vezetője a Welt szombati magazinjának adott interjúban. Arról is beszélt, hogy 2015-ben is meg lehetett volna állítani a határon a migránsokat, csakhogy akkor más volt a politikai utasítás.

Mint fogalmazott, „közel egy évtizeden át az volt a többségi vélemény, hogy a Német Szövetségi Köztársaság 3700 kilométeres határai gyakorlatilag nem biztosíthatók hatékonyan – miközben ugyanakkor abból indultak ki, hogy a mintegy 50 000 kilométer hosszú schengeni külső határ viszont igenis védhető. Ez az ellentmondás mindig is nyilvánvaló volt. Legkésőbb a koronavírus-járvány idején bevezetett határellenőrzések mutatták meg, mire vagyunk képesek, ha a törvényhozás dönt, és a végrehajtó hatalom intézkedik: a semmiből tudtuk felállítani a határrendszert minden szárazföldi, légi és tengeri határszakaszon, jogszerűen és teljes körűen.”  

„A határok ellenőrzése nem a sors kérdése, hanem politikai döntés. Ha megkapjuk a megbízást, akkor teljesítjük azt – a jogi, személyzeti és technikai lehetőségeink keretein belül. Ez volt a helyzet 2015-ben is, csak akkor a megbízatás még másról szólt” – ismerte el. Hozzátette: 

Akkoriban a megbízás inkább a befogadásról szólt, nem pedig a migránsok feltartóztatásáról.”

Majd így folytatta: „Ma már egyértelmű a feladat: szabályozni kell a migrációt, alkalmazni kell a törvényt, meg kell fékezni a visszaéléseket, fel kell lépni az emberkereskedelem ellen – mindezt úgy, hogy a lehető legkevésbé avatkozzunk bele a törvényes utazásba és az áruforgalomba” – nyilatkozta a lapnak.

Az interjúban szó esett továbbá a német határőrök mindennapjairól, a csempészútvonalakról és a kitoloncolásokról is.

Nyitókép: BERND VON JUTRCZENKA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 


 

 

