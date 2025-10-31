Ft
10. 31.
péntek
sorompó Magyarország Zelenszkij orosz-ukrán háború kényszersorozás határ

Eszeveszett menekülés: a sorompót áttörve szökött Magyarországra egy férfi az ukrán háború elől (VIDEÓ)

2025. október 31. 13:54

A sofőr autójával elsodort egy határőrt, akit kórházba szállítottak.

2025. október 31. 13:54
null

Vitalij Glagola blogger a Telegram-csatornáján számolt be arról az esetről, amikor október 30-án este egy Toyota Avensis áttörte a nagypaládi–nagyhódosi határátkelő sorompóit, és áthajtott Magyarországra. A blogger egy videót is közzétett az esetről.

A felvételek szerint a jármű nagy sebességgel érkezett a határra, először a bejárati sorompót törte át, majd menet közben elsodort egy határőrt, akit kórházba szállítottak; állapota nem életveszélyes. A sofőr ezt követően áttörte a kijárati sorompót is, és elhajtott az ország területe felé.

A hatóságok azonosították az elkövetőt: Vitalij Glagola szerint Pukanics Eduárd Volodimirovics, egy 1987-es születésű, nagybaktai férfi vezette a járművet. A férfit júniusban mozgósították az ukrán fegyveres erőkhöz, előtte pedig ügyvédként dolgozott. A blogger szerint 2025. június 23. óta szolgált az Ukrán Fegyveres Erőknél.

Nyitókép: Képernyőkép / Vitalij Glagola / Telegram

