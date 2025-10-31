Retteghet Brüsszel: Putyin olyan fegyvert vetett be az ukránok ellen, aminek a hatótávolsága Európáig is elér

Gyász Kárpátalján: újabb magyar életet követelt a háború
A háború kitörése óta már hetven felett van a magyar származású áldozatok száma.
Ez volt az első alkalom, hogy az ukrán vezetés hivatalosan megerősítette, az oroszok 9M729-es rakétája találatot ért el az országban.
Ukrajna külügyminisztere szerint Oroszország az elmúlt hónapokban bevetette a földről indítható 9M729 cirkálórakétát, amelynek titkos fejlesztése Donald Trump első elnöki ciklusában az INF-szerződés felmondásához vezetett – számolt be a Reuters.
Ez az első alkalom, hogy a rakétát harci körülmények között alkalmazták Ukrajnában.
A 9M729 hatótávolsága 2 500 km, és nukleáris vagy hagyományos robbanófejet hordozhat. Október 5-én egy ilyen rakéta több mint 1 200 km-t repült Ukrajna területére, és lakóházat talált el, négy ember halálát okozva.
Ezt is ajánljuk a témában
A háború kitörése óta már hetven felett van a magyar származású áldozatok száma.
A rakéta bevetése tovább bővíti Oroszország hosszú hatótávolságú fegyverarzenálját, és a nyugati elemzők szerint Moszkva ezzel is fenyegető jelzéseket küld Európának. Ukrajna szerint a 9M729 bevetése azt mutatja, hogy Oroszország nem tiszteli az INF-egyezményt, és növeli a nyomást a békefolyamatokban.
Kijev arra ösztönzi Washingtont, hogy védelemül biztosítson hosszú hatótávolságú, INF alapján nem tiltott Tomahawk rakétákat, ugyanis elemzők szerint a 9M729 lehetővé teszi, hogy Oroszország mélyebb területekről, mobil indítóállásokról is támadjon, ami nehezíti az ukrán légvédelmet, és harctéri tesztelésre is alkalmas.
Nyitókép: Vasily MAXIMOV / AFP
***