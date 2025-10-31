Retteghet Brüsszel: Putyin olyan fegyvert vetett be az ukránok ellen, aminek a hatótávolsága Európáig is elér

Ukrajna külügyminisztere szerint Oroszország az elmúlt hónapokban bevetette a földről indítható 9M729 cirkálórakétát, amelynek titkos fejlesztése Donald Trump első elnöki ciklusában az INF-szerződés felmondásához vezetett – számolt be a Reuters.

Ez az első alkalom, hogy a rakétát harci körülmények között alkalmazták Ukrajnában.

A 9M729 hatótávolsága 2 500 km, és nukleáris vagy hagyományos robbanófejet hordozhat. Október 5-én egy ilyen rakéta több mint 1 200 km-t repült Ukrajna területére, és lakóházat talált el, négy ember halálát okozva.