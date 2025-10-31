Ft
Retteghet Brüsszel: Putyin olyan fegyvert vetett be az ukránok ellen, aminek a hatótávolsága Európáig is elér

2025. október 31. 13:15

Ez volt az első alkalom, hogy az ukrán vezetés hivatalosan megerősítette, az oroszok 9M729-es rakétája találatot ért el az országban.

2025. október 31. 13:15
Ukrajna külügyminisztere szerint Oroszország az elmúlt hónapokban bevetette a földről indítható 9M729 cirkálórakétát, amelynek titkos fejlesztése Donald Trump első elnöki ciklusában az INF-szerződés felmondásához vezetett – számolt be a Reuters.

Ez az első alkalom, hogy a rakétát harci körülmények között alkalmazták Ukrajnában.

A 9M729 hatótávolsága 2 500 km, és nukleáris vagy hagyományos robbanófejet hordozhat. Október 5-én egy ilyen rakéta több mint 1 200 km-t repült Ukrajna területére, és lakóházat talált el, négy ember halálát okozva.

A rakéta bevetése tovább bővíti Oroszország hosszú hatótávolságú fegyverarzenálját, és a nyugati elemzők szerint Moszkva ezzel is fenyegető jelzéseket küld Európának. Ukrajna szerint a 9M729 bevetése azt mutatja, hogy Oroszország nem tiszteli az INF-egyezményt, és növeli a nyomást a békefolyamatokban.

Kijev arra ösztönzi Washingtont, hogy védelemül biztosítson hosszú hatótávolságú, INF alapján nem tiltott Tomahawk rakétákat, ugyanis elemzők szerint a 9M729 lehetővé teszi, hogy Oroszország mélyebb területekről, mobil indítóállásokról is támadjon, ami nehezíti az ukrán légvédelmet, és harctéri tesztelésre is alkalmas.

Nyitókép: Vasily MAXIMOV / AFP

saidaldo
2025. október 31. 14:20
Hát, ez azért elgondolkodtató, már többedszer. Milliárdokért fejlesztett, rettegett csúcsfegyver, amely megöl négy embert. Minden részvétem és tiszteletem a halottakért, akik vélhetően semmit sem tehettek főnökük, politikusaik ámokfutásáért, de ez akkor is erősen sovány. Négy embert még egy átlagosan képzett, középkori harcos is simán elintézett, ló nélkül. Magyar vitézek még többet is.
csulak
2025. október 31. 14:13
elpazaroltak egy draga raketat egy lakohazra...nem normalisok
lofejazagyban-2
2025. október 31. 14:12
ruszkiknak annyi rakétájuk van, hogy lakóházakat lődöznek velük. Egyszerűen nem férnek már be a raktárakba.
Ehetős Odó
2025. október 31. 13:58
Csak jelzem a félanalfabéta hoholszopacs címszerkesztőnek, hogy Moszkva, és vele együtt Oroszország Uralon inneni része ugyanúgy Európában van, mint az U Krajinának nevezett terület. Szívesen.
