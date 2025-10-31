Ft
Sima Zoltán orosz-ukrán háború halál katona Kárpátalja

Gyász Kárpátalján: újabb magyar életet követelt a háború

2025. október 31. 10:28

A háború kitörése óta már hetven felett van a magyar származású áldozatok száma.

2025. október 31. 10:28
null

Újabb kárpátaljai magyar katona esett el az orosz–ukrán háborúban – számolt be róla a karpathir.com

Sima Zoltán, tiszasalamoni lakos október 13-án vesztette életét a Donyeck megyei Kosztantinivka térségében. A Csapi Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona harci bevetés közben halt meg, amikor az orosz erők FPV drónnal csapást mértek az ukrán hadsereg állásaira.

A tragikus hírt követően megerősítették, hogy Sima Zoltánt október 31-én, pénteken temetik el szülőfalujában, Tiszasalamonban. A ravatalozás a katona szülőházában lesz, ahonnan katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára a helyi temetőbe.

Sima Zoltán halálával már több mint hetven kárpátaljai magyar nemzetiségű, illetve magyar származású katona vesztette életét az orosz–ukrán háború kitörése óta.

Nyitókép forrása: Pixabay

Fekvőrendőr
2025. október 31. 11:21
Isten nyugosztalja! Legyen végre béke!
nagyferenc1922
•••
2025. október 31. 11:16 Szerkesztve
Valahogy csak le kellene állítani az Oroszokat. Ne öljenek több magyart (mást se)!
