Gyász Kárpátalján: újabb magyar életet követelt a háború

Újabb kárpátaljai magyar katona esett el az orosz–ukrán háborúban – számolt be róla a karpathir.com.

Sima Zoltán, tiszasalamoni lakos október 13-án vesztette életét a Donyeck megyei Kosztantinivka térségében. A Csapi Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona harci bevetés közben halt meg, amikor az orosz erők FPV drónnal csapást mértek az ukrán hadsereg állásaira.

A tragikus hírt követően megerősítették, hogy Sima Zoltánt október 31-én, pénteken temetik el szülőfalujában, Tiszasalamonban. A ravatalozás a katona szülőházában lesz, ahonnan katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára a helyi temetőbe.

Sima Zoltán halálával már több mint hetven kárpátaljai magyar nemzetiségű, illetve magyar származású katona vesztette életét az orosz–ukrán háború kitörése óta.