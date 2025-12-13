Nem fogják ölbe tett kézzel várni Putyin támadását: újabb Oroszországgal határos állam borzolta fel a kedélyeket

Magyarország is megkapta az ukázt: olyan háborúba küldene minket a brit védelmi miniszter, ahonnan nem sokan térnének vissza
Al Carns szerint „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”.
A változás minden új sorkatonára vonatkozik.
Észtország 2027-től 12 hónapra növeli a kötelező katonai szolgálatot – írja a TVP World.
A kormány szerint ezt a romló biztonsági helyzet indokolja. Az újoncok hat hónapig alapképzést kapnak. Ezután hat hónapig harci gyakorlatokon vesznek részt. Évente körülbelül 4000 embert soroztatnak be.
Brüsszelben mindenre képesek.
Még csak most jön a feketeleves.
