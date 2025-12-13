Nem fogják ölbe tett kézzel várni Putyin támadását: újabb Oroszországgal határos állam borzolta fel a kedélyeket

Észtország 2027-től 12 hónapra növeli a kötelező katonai szolgálatot – írja a TVP World.

A változás minden új sorkatonára vonatkozik.

A kormány szerint ezt a romló biztonsági helyzet indokolja. Az újoncok hat hónapig alapképzést kapnak. Ezután hat hónapig harci gyakorlatokon vesznek részt. Évente körülbelül 4000 embert soroztatnak be.