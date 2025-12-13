Ft
háború Háború Ukrajnában orosz-ukrán háború Oroszország Észtország

Nem fogják ölbe tett kézzel várni Putyin támadását: újabb Oroszországgal határos állam borzolta fel a kedélyeket

2025. december 13. 13:55

A változás minden új sorkatonára vonatkozik.

2025. december 13. 13:55
null

Észtország 2027-től 12 hónapra növeli a kötelező katonai szolgálatot – írja a TVP World.

A változás minden új sorkatonára vonatkozik.

A kormány szerint ezt a romló biztonsági helyzet indokolja. Az újoncok hat hónapig alapképzést kapnak. Ezután hat hónapig harci gyakorlatokon vesznek részt. Évente körülbelül 4000 embert soroztatnak be.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

Összesen 14 komment

obakapimaki
•••
2025. december 13. 15:24 Szerkesztve
Egyre világosabb és egyéttelműbb, hogy a nato nevű terorrszervezet a balti seggdugasz csivavák, valamint a fóbiás, szellemileg teljesen leépült polákok csőbe húzásával, agressziót készít elő az Orosz Föderáció ellen. Ez az évszázadonkénént szokásos támadás, aminek mindig ugyanaz a következménye. Az épp aktuális, Oroszországi államforma szarrá veri öket és egy pár évtizedig kussban vannak és nyalogatják a sebeiket, valamint magyarázzák a bizonyítványukat.. Borítékolható, hogy ugyanez fog most is történni. A jelenlegi helyzetben a honvédő háborúját vívó Oroszország és Putyin elnök úr korunk legnagyobb hősei.. Egyedül ők tartják féken ezt a végtelenül korrupt, elmebeteg, vérgőzös, hatalommániás szektát....
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2025. december 13. 15:17
Oroszországban meg 3 és fél naponta soroznak be 4000 embert, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy az utóbbiak mind ÖNKÉNT jelentkeznek!
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2025. december 13. 15:15
Lassan érlelődik a helyzet, hogy a lehető legutálatosabb módon, a zsidóság megint az igazam mellett tegyen tanúbizonyságot..! Bátorkodtam előre vetíteni, hogy amennyiben Ukrajnában szorulna a kapcájuk, úgy várható, hogy újabb hadi szereplőt léptetnek be, és az előjelek arra mutatnak, hogy ez akár Észtország is lehet...
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. december 13. 15:11
Nem ölbetett kézzel,hanem bepucsítva fogják várni....
Válasz erre
1
0
