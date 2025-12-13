Rendkívüli pillanat: közösen imádkoztak a békéért a háborúellenes gyűlés résztvevői (VIDEÓ)

Itt követheti élőben a mohácsi háborúellenes gyűlést (VIDEÓ)
A sorban immár a negyedik gyűlés csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök beszélgetése lesz.
Kövesi Ferenc atya az egybegyűltek előtt kijelentette, „amit szentté teszünk ott mindig jelen van az Isten”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 13-án, szombaton immár negyedik alkalommal szervezik meg a Digitális Polgári Körök háború ellenes gyűlését Mohácson.
Ezúttal azonban egy szívmelengető programelemmel is gazdagodott a rendezvény, ugyanis Kövesi Ferenc, a pécsi Szent II. János Pál plébánia vezetője közösen imádkozott a jelenlévőkkel a békéért.
Az atya úgy fogalmazott, hogy vigyük a szívünket Istenhez, és tőle kérjük azt, amit emberi erővel nem vagy csak nehezen tudunk megteremteni.
Tegyük szentté ezt az együttlétet, mert amit szentté teszünk ott mindig jelen van az Isten”
– hangzott el, majd Kövesi Ferenc arra kért mindenkit, hogy mondja utána az ima szövegét.
A közös imát alább nézheti vissza:
