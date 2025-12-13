Ft
12. 13.
szombat
ima mohács digitális polgári körök kövesi ferenc béke isten

Rendkívüli pillanat: közösen imádkoztak a békéért a háborúellenes gyűlés résztvevői (VIDEÓ)

2025. december 13. 12:20

Kövesi Ferenc atya az egybegyűltek előtt kijelentette, „amit szentté teszünk ott mindig jelen van az Isten”.

2025. december 13. 12:20
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 13-án, szombaton immár negyedik alkalommal szervezik meg a Digitális Polgári Körök háború ellenes gyűlését Mohácson.

Ezúttal azonban egy szívmelengető programelemmel is gazdagodott a rendezvény, ugyanis Kövesi Ferenc, a pécsi Szent II. János Pál plébánia vezetője közösen imádkozott a jelenlévőkkel a békéért.

Az atya úgy fogalmazott, hogy vigyük a szívünket Istenhez, és tőle kérjük azt, amit emberi erővel nem vagy csak nehezen tudunk megteremteni. 

Tegyük szentté ezt az együttlétet, mert amit szentté teszünk ott mindig jelen van az Isten”

– hangzott el, majd Kövesi Ferenc arra kért mindenkit, hogy mondja utána az ima szövegét.

A közös imát alább nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

kalmanok
2025. december 13. 14:41
Akkor béke lesz már 24 órán belül pedesztények?
massivement5
2025. december 13. 13:54
Minek imádkoznak? Trampli megígérte, hogy 24 óra alatt békét teremt, de legfeljebb 100 nap alatt. Szerencsére, mimagyarok gőzerővel gyártjuk Magyarországon a Lynxeket az ukrán hadseregnek. Nehogy kiderüljön a tátogó birkák számára, hogy ezek nem "békepárti", putyinista-szovjet harckocsik, hanem az ukránok számára mennek LOL
nyolcadikutasagyozo
2025. december 13. 13:34
🤣🤣🤣Ez már a világháborúban is bejött,de a ne nézz fel című filmben is,és az armageddonban is segített😜😜👍
auditorium
•••
2025. december 13. 13:00 Szerkesztve
Európában a BÉKÉT sürgetik (újabb ukrán fegyverszállitás ellen) jelenleg a patrióták v. konzervativok, a Vatikán és a szélsőbalos-balos-Zöldek. Mindenáron le akarják győzni az oroszokat és Ukrajnának 2O27-től EU-s tagságot akar a Néppárt (Web.Taj. Ursula, Rutt. a Natovezér, a német CDU,CSU, SPD pártok. Kerüljön, amibe kerül. A legközelebbi választásokon azonban megnézhetik magukat... ahogy a mostani CSU is Münchenben, mert szavazatuk egy része máshova vándorolt. Hasonlóan jár majd a FI (ex Berlu) pártja Tajjal, aki a Néppártba kapaszkodik. Gior. hol ide-hol oda lavirozik. Puszik ölelések. Macr. a közt.elnökséggel nyeregben marad, akkor is , ha 2O% alatt kapna . szavazatot. Ott nincs Nato bázis. Az orosz bankbetét befagyasztását nemcsak Mo. és Szlo. ellenzi, még másik 4 ország is fékez (Italia, Bulgaria, Belgium, Malta) "Nem mi vagyunk háborús helyzetben Oroszországgal." "Akarunk segiteni Ukrajnának, de mégse..." mondják óvatosan ...
