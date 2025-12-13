Rendkívüli pillanat: közösen imádkoztak a békéért a háborúellenes gyűlés résztvevői (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 13-án, szombaton immár negyedik alkalommal szervezik meg a Digitális Polgári Körök háború ellenes gyűlését Mohácson.

Ezúttal azonban egy szívmelengető programelemmel is gazdagodott a rendezvény, ugyanis Kövesi Ferenc, a pécsi Szent II. János Pál plébánia vezetője közösen imádkozott a jelenlévőkkel a békéért.