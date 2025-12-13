Ft
12. 13.
szombat
ima békesség mohács jézus orosz-ukrán háború isten

Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját

2025. december 13. 13:39

Adj megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút.

2025. december 13. 13:39
null
Kövesi Ferenc
A Háborúellenes Gyűlésen elhangzott ima

„Kérek mindenkit, hogy csendesedjünk el, imádkozzunk együtt a békéért, önmagunkért, nemzetünkért, az egész világért.

Tegyük szentté ezt az együttlétet és ami szent, amit szentté teszünk, ott mindig jelen van az Isten.

Azzal az imával könyörögjünk a békéért, amit a mohácsiak minden szentmise végén a háború óta elimádkoznak a templomaikban. Kérem, hogy imádkozzák velem, illetve utánam az imát.

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Tudjuk, hogy te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. 

Adj megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút.

Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek.

Most pedig imádkozzunk együtt azzal az imával, melyre Jézus tanított minket. 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a népen, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen!”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

tasijani22000
2025. december 13. 15:07
Arról, hogy a bankárpatkányklán hogyan robbantatta ki a két Világháborút A titkos elit című könyvben olvashattok...
tasijani22000
2025. december 13. 15:05 Szerkesztve
Közben az izraeli paraziták ezer amerikai lelkészt látnak "vendégül", hogy kioktassák őket, hogyan kell a népirtást eladni az amerikaiaknak, mint a béke és együttélés zálogát, amiért a cionáci patkányklán, már az I. és II. Világháború kirobbantásával IS küzdött rendületlenül! youtube.com/watch?v=WzujZ__vTsE
nyugalom
2025. december 13. 13:48
Sokszor legyen ilyen könyörgés együtt, mindenkiért!
