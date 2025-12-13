Rendkívüli pillanat: közösen imádkoztak a békéért a háborúellenes gyűlés résztvevői (VIDEÓ)
Kövesi Ferenc atya az egybegyűltek előtt kijelentette, „amit szentté teszünk ott mindig jelen van az Isten”.
„Kérek mindenkit, hogy csendesedjünk el, imádkozzunk együtt a békéért, önmagunkért, nemzetünkért, az egész világért.
Tegyük szentté ezt az együttlétet és ami szent, amit szentté teszünk, ott mindig jelen van az Isten.
Azzal az imával könyörögjünk a békéért, amit a mohácsiak minden szentmise végén a háború óta elimádkoznak a templomaikban. Kérem, hogy imádkozzák velem, illetve utánam az imát.
Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Tudjuk, hogy te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját.
Adj megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút.
Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek.
Most pedig imádkozzunk együtt azzal az imával, melyre Jézus tanított minket.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a népen, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen!”
