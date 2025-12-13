Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját

Adj megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút.

Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek.

Most pedig imádkozzunk együtt azzal az imával, melyre Jézus tanított minket.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a népen, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.