Mozgolódás Moszkvában: Putyin nagy dobásra készül, döntés született a titokzatos fegyverről

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője szerint Vlagyimir Putyin várhatóan állami kitüntetésben részesíti a Burevesztnyik rakéta fejlesztésén dolgozó szakembereket – számolt be róla a RIA Novosztyi. Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatásán Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök közlése szerint a rakétát október 21-én indították, és 15 órás repülése alatt 14 ezer kilométert tett meg.

A Burevesztnyik reaktorának teljesítménye egy atom-tengeralattjáróéhoz mérhető, miközben ezerszer kisebb méretű, és percek, sőt akár másodpercek alatt beüzemelhető. Orosz források szerint a rakétában alkalmazott nukleáris technológia a polgári gazdaságban is hasznosítható lesz, fejlett elektronikája pedig már most megjelenik az űriparban.

