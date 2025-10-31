Ft
Poseidon Burevesztnyik orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin Dmitrij Peszkov

Mozgolódás Moszkvában: Putyin nagy dobásra készül, döntés született a titokzatos fegyverről

2025. október 31. 10:07

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője árulta el a részleteket.

2025. október 31. 10:07
null

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője szerint Vlagyimir Putyin várhatóan állami kitüntetésben részesíti a Burevesztnyik rakéta fejlesztésén dolgozó szakembereket – számolt be róla a RIA Novosztyi. Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatásán Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei. 

Valerij Geraszimov vezérkari főnök közlése szerint a rakétát október 21-én indították, és 15 órás repülése alatt 14 ezer kilométert tett meg.

A Burevesztnyik reaktorának teljesítménye egy atom-tengeralattjáróéhoz mérhető, miközben ezerszer kisebb méretű, és percek, sőt akár másodpercek alatt beüzemelhető. Orosz források szerint a rakétában alkalmazott nukleáris technológia a polgári gazdaságban is hasznosítható lesz, fejlett elektronikája pedig már most megjelenik az űriparban.

Moszkva másik nukleáris csodafegyveréről, a Poseidonról itt olvashat bővebben: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

kimirszen
2025. október 31. 11:16
elcapo-2 2025. október 31. 10:43 Rossz időben nyilatkozott a belga hadügyminiszter Moszkva elpusztításáról. Miért hazudsz? """"Belgium védelmi minisztere kemény szavakat használt: szerinte, ha Putyin rakétát indít Brüsszel ellen, a NATO döntő választ adna."""'x
kimirszen
2025. október 31. 11:08
hexahelicene 2025. október 31. 11:06 Oroszország világelső nukleáris triádja az oka, hogy a NATO még nem támadta meg. Miért akarta volna megtámadni Oroszországot a NATO? Egy okot mondj.
kimirszen
2025. október 31. 11:07
rugbista 2025. október 31. 10:39 A másik, az atomcunamis fegyver, az félelmetesebbnek tűnik. Az. Gondolom a Bikini atollnál történt hidrogénbomba kisérlet videóját nem láttad.
hexahelicene
2025. október 31. 11:06
Oroszország világelső nukleáris triádja az oka, hogy a NATO még nem támadta meg. Kényszerlépésként - gyengítésre - robbantotta ki a Nyugat az orosz-ukrán konfliktust.
