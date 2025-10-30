Itt az újabb orosz nukleáris csodafegyver – kiderült, mi Putyin célja vele (VIDEÓ)

Vlagyimir Putyin szerdán, sebesült orosz katonáknál tett kórházi látogatása során bejelentette, hogy Moszkva előző nap sikeresen tesztelte a Poseidon nevű, nukleáris meghajtású szuper-torpedót, amely katonai elemzők szerint képes óriási radioaktív hullámokat kelteni, és ezzel tengerparti területeket elpusztítani – számolt be a Reuters.

Oroszország kedden sikeresen tesztelte a Poseidont

Miközben a NATO a légvédelmi rendszere megerősítésén dolgozik, a Poseidon a tenger felől támadhat

„Először sikerült nemcsak a tengeralattjáróról történő indítást végrehajtani egy indítómotorral, hanem beüzemelni a nukleáris meghajtóegységet is, amely egy bizonyos ideig működött” – részletezte az orosz elnök, hangsúlyozva, hogy nincs még egy, a Poseidonhoz hasonló fegyver a világon, és gyakorlatilag lehetetlen elfogni.

Az orosz „csodafegyverként” emlegetett Poseidon lényegében egy nukleáris meghajtású, tenger alatti torpedó és drón keveréke, amely mintegy tízezer kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és körülbelül 185 kilométer per órás sebességgel halad. A fegyver különlegessége, hogy önálló, hosszú távú mozgásra képes, miközben nukleáris robbanófejet szállít. Amennyiben bevetésre kerül, olyan radioaktív tengeri cunamit idézhet elő, amely városokat, kikötőket és part menti infrastruktúrákat semmisíthet meg.