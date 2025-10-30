Itt az újabb orosz nukleáris csodafegyver – kiderült, mi Putyin célja vele (VIDEÓ)

Oroszország elleni atomháborúra készülnek a britek: nukleáris fegyvereket adnának Németországnak
Brit katonai vezetők szerint meg kell erősíteni az európai nukleáris elrettentést.
Az orosz elnök szerdán jelentette be, hogy sikeresen tesztelték a nukleáris meghajtású vízalatti csodafegyvert. A Poseidon Putyin válaszreakciója az Oroszország elleni szankciókra, és egyben figyelmeztetés, hogy Moszkva továbbra is a legnagyobb atomhatalmak egyike.
Vlagyimir Putyin szerdán, sebesült orosz katonáknál tett kórházi látogatása során bejelentette, hogy Moszkva előző nap sikeresen tesztelte a Poseidon nevű, nukleáris meghajtású szuper-torpedót, amely katonai elemzők szerint képes óriási radioaktív hullámokat kelteni, és ezzel tengerparti területeket elpusztítani – számolt be a Reuters.
„Először sikerült nemcsak a tengeralattjáróról történő indítást végrehajtani egy indítómotorral, hanem beüzemelni a nukleáris meghajtóegységet is, amely egy bizonyos ideig működött” – részletezte az orosz elnök, hangsúlyozva, hogy nincs még egy, a Poseidonhoz hasonló fegyver a világon, és gyakorlatilag lehetetlen elfogni.
Az orosz „csodafegyverként” emlegetett Poseidon lényegében egy nukleáris meghajtású, tenger alatti torpedó és drón keveréke, amely mintegy tízezer kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és körülbelül 185 kilométer per órás sebességgel halad. A fegyver különlegessége, hogy önálló, hosszú távú mozgásra képes, miközben nukleáris robbanófejet szállít. Amennyiben bevetésre kerül, olyan radioaktív tengeri cunamit idézhet elő, amely városokat, kikötőket és part menti infrastruktúrákat semmisíthet meg.
A The Islander nevű X-felhasználó megosztott egy videót a tengeri monstrumról, és felhívta a figyelmet: miközben a NATO tagállamok a légvédelem megerősítésén dolgoznak, Oroszország olyan fegyvert fejleszt, amellyel szemben, a víz felől teljesen védtelenek a tagállamok.
A Poseidon tesztelése – amely Putyin állítása szerint még az oroszok másik rettegett fegyverénél, a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakétánál (Sátán II) is nagyobb pusztításra képes – az új nukleáris fegyverkezési verseny része Oroszország, az Egyesült Államok és Kína között. A lap szerint a teszt és Putyin bejelentése egyértelmű politikai üzenet a Nyugat felé: Oroszország nem enged a nyomásnak, és a szankciók ellenére sem fogja feladni a háborút Ukrajnában.
A brit Spectator csütörtökön elemző hangvételű véleménycikket közölt, amelyben a szerző azt fejtegette, miért vált Putyin a „nukleáris csodafegyverek megszállottjává”.
A cikk a Poseidon mellett a Burevesztnyik cirkálórakétára is utal, amelyet szintén nemrég teszteltek az oroszok. Az újságíró szerint a két új atomfegyver valójában nem jelent érdemi előrelépést Oroszország már most is hatalmas nukleáris arzenáljához képest. A fejlesztések és az azokról tett hivatalos bejelentések sokkal inkább pszichológiai hadviselés eszközei, melyek célja, hogy az ellenfelet nyomás alá helyezzék. Putyin ezzel azt akarja üzenni az Egyesült Államoknak, hogy Oroszországgal továbbra is nukleáris nagyhatalomként kell számolni.
