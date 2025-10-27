Ft
10. 27.
hétfő
Királyi Haditengerészet Németország tengeralattjáró Egyesült Királyság atomfegyver

Oroszország elleni atomháborúra készülnek a britek: nukleáris fegyvereket adnának Németországnak

2025. október 27. 09:52

Brit katonai vezetők szerint meg kell erősíteni az európai nukleáris elrettentést.

2025. október 27. 09:52
null

Az Egyesült Királyságnak fontolóra kell vennie nukleáris fegyvereinek megosztását Németországgal, hogy ellensúlyozza Oroszország fenyegetését – írta a The Telegraph magas rangú katonai vezetőkre hivatkozva. A lap forrásai szerint Londonnak tárgyalásokat kellene kezdenie Berlinnel egy új védelmi megállapodásról. Emlékeztettek arra, hogy

Németország már „stratégiai tárgyalásokat” folytat Párizzsal arról, miként nyújthatna Franciaország potenciális védelmet saját nukleáris elrettentő erejével.

Lord Robertson, a NATO egykori főtitkára így nyilatkozott a The Telegraphnak: „Üdvözlöm. Ez helyes és megfelelő, és már régen meg kellett volna történnie.”

Az Egyesült Királyság nukleáris arzenálját, a Trident rakétákat a Királyi Haditengerészet működteti négy Vanguard osztályú, nukleáris meghajtású tengeralattjáróról, amelyek közül az egyik – egyenként 3 milliárd font értékű hajó – mindig járőrözik valahol a világ tengerein. Az év elején Keir Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12, nukleáris fegyverek szállítására alkalmas F-35A lopakodó vadászgép vásárlásával, amelyek Nagy-Britanniában állomásoznának majd.

Lord Robertsonnal ellentétben Lord Houghton tábornagy, aki 2013 és 2016 között a védelmi vezérkar vezetője volt, szkeptikusabb az atomfegyverek megosztásával kapcsolatban.

De vajon ez jó dolog, vagy őrültség? Személy szerint még nem döntöttem el”

– mondta. Sir Richard Barrons tábornok szintén fenntartásait fejezte ki Nagy-Britannia nukleáris fegyvereinek megosztásával kapcsolatban, mondván, hogy egy ilyen terv soha nem működne, mert elakadna azon a kérdésen, hogy kié lenne a végső döntés a fegyverek bevetéséről.

Franciaország és az Egyesült Királyság az egyetlen két európai ország, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezik. Franciaországnak közel 300 nukleáris robbanófeje van, míg az Egyesült Királyságnak körülbelül 250.

Nyitókép forrása: defenceimagery.mod.uk / LT (phot) J Massey

***

 

Tuners
•••
2025. október 27. 13:12 Szerkesztve
King to attend first official LGBT event after veterans' campaign Josh Parry - LGBT & Identity reporter The military gay ban was repealed after a long campaign by a group of veterans called the Rank Outsiders [Credit: Rank Outsiders] King Charles Ill will unveil a memorial to lesbian, gay, bisexual and transgender military personnel at his first official engagement in support of the LGBT+ community. De legalább buziemlékművük már van 😂
Válasz erre
0
0
bubi55
2025. október 27. 13:01
Annak a Németországnak akinek megtiltották... De nagy lett a szerelem 80 év gyűlölet után..., amúgy amerikai nukleáris fegyverek vannak tárolva német területen, és vészhelyzetben német repülőgépek hordozhatnák őket – ez a NATO nukleáris megosztási program része.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. október 27. 12:41
Ha a britek nem keverik a szart, már régen béke lenne Ukrajnában. A londoni politikánál aljasabb, sunyibb manipuláció kevés van a világon!
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. október 27. 12:29
Németország katonai ereje a háború után Teljes lefegyverzés: 1945-ben a náci Németország kapitulációja után a szövetségesek teljesen felszámolták a Wehrmachtot. Demilitarizálás: A cél az volt, hogy Németország ne legyen képes újabb agresszióra. A fegyvergyártást és katonai kutatást betiltották. Újjászervezés: Csak 1955-ben, a hidegháború idején hozták létre a Bundeswehrt (Szövetségi Védelmi Erő), kezdetben korlátozott létszámmal és képességekkel. ☢️ Atomfegyverek kérdése Nukleáris tilalom: Németország nem rendelkezik saját atomfegyverrel, és a NATO-n belül sem fejlesztett ilyet. NPT tagság: Németország aláírta az atomsorompó-egyezményt (NPT), amely tiltja az atomfegyverek birtoklását azoknak az országoknak, amelyek nem rendelkeztek velük 1967 előtt. NATO nukleáris megosztás: Bár Németország nem birtokol atomfegyvert, amerikai nukleáris fegyverek vannak tárolva német területen, és vészhelyzetben német repülőgépek hordozhatnák őket – ez a NATO nukleáris megosztási program része.
Válasz erre
0
0
