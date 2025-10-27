Oroszország elleni atomháborúra készülnek a britek: nukleáris fegyvereket adnának Németországnak

Az Egyesült Királyságnak fontolóra kell vennie nukleáris fegyvereinek megosztását Németországgal, hogy ellensúlyozza Oroszország fenyegetését – írta a The Telegraph magas rangú katonai vezetőkre hivatkozva. A lap forrásai szerint Londonnak tárgyalásokat kellene kezdenie Berlinnel egy új védelmi megállapodásról. Emlékeztettek arra, hogy

Németország már „stratégiai tárgyalásokat” folytat Párizzsal arról, miként nyújthatna Franciaország potenciális védelmet saját nukleáris elrettentő erejével.

Lord Robertson, a NATO egykori főtitkára így nyilatkozott a The Telegraphnak: „Üdvözlöm. Ez helyes és megfelelő, és már régen meg kellett volna történnie.”

Az Egyesült Királyság nukleáris arzenálját, a Trident rakétákat a Királyi Haditengerészet működteti négy Vanguard osztályú, nukleáris meghajtású tengeralattjáróról, amelyek közül az egyik – egyenként 3 milliárd font értékű hajó – mindig járőrözik valahol a világ tengerein. Az év elején Keir Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12, nukleáris fegyverek szállítására alkalmas F-35A lopakodó vadászgép vásárlásával, amelyek Nagy-Britanniában állomásoznának majd.

Lord Robertsonnal ellentétben Lord Houghton tábornagy, aki 2013 és 2016 között a védelmi vezérkar vezetője volt, szkeptikusabb az atomfegyverek megosztásával kapcsolatban.