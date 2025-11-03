Már a civileknek sem kegyelmeznek a sorozótisztek: gázspray-vel fújtak le egy ukrán nőt Odesszában (VIDEÓ)

Súlyos vádak: hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a legújabb, megalázó kényszersorozási ügy
Méltatlan helyzet.
Egyre többször szállnak szembe a civilek a kényszersorozást végzőkkel a hábprú sújtotta Ukrajnában.
Terjed a közösségi médiában egy olyan felvétel, melyen az látható, hogy a kényszersorozást végző tisztek gázsprayt fújtak egy nőnek arcába, miután az kinyitotta a furgonjuk ajtaját. Több leírás szerint is az eset Odesszában történt.
A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
Méltatlan helyzet.
A Mandiner is beszámolt arról korábban, hogy ahogy egyre inkább csökken Ukrajnában a hadra fogható férfiak száma, úgy válnak egyre kegyetlenebbé a sorozótisztek, akik nemcsak az otthonaikból rángatják magukkal a hadköteleseket, hanem a nyílt utcán is képesek levadászni a szemlátomásra jó fizikumúbb személyeket.
Azonban az ukránoknak kezd elege lennei a kegyetlenkedésekből:
nemrég ugyancsak Odesszában civilek borították fel a tisztek buszát.
A rendőrség haladéktalanul dolgozik a felelősök azonosításán, akik a Büntető Törvénykönyv több paragrafusa szerint súlyos büntetésre számíthatnak. Az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) a 114-1. cikk alapján indított büntetőeljárást, amely a fegyveres erők és más katonai alakulatok törvényes tevékenységének akadályozását szabályozza.
A vádlottakat 5–8, vagy súlyosabb esetben 8–15 év szabadságvesztés fenyegeti
– írta a hirado.hu.
Nyitókép: Képernyőfotó