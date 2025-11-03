Már a civileknek sem kegyelmeznek a sorozótisztek: gázspray-vel fújtak le egy ukrán nőt Odesszában (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt arról korábban, hogy ahogy egyre inkább csökken Ukrajnában a hadra fogható férfiak száma, úgy válnak egyre kegyetlenebbé a sorozótisztek, akik nemcsak az otthonaikból rángatják magukkal a hadköteleseket, hanem a nyílt utcán is képesek levadászni a szemlátomásra jó fizikumúbb személyeket.

Azonban az ukránoknak kezd elege lennei a kegyetlenkedésekből:

nemrég ugyancsak Odesszában civilek borították fel a tisztek buszát.

A rendőrség haladéktalanul dolgozik a felelősök azonosításán, akik a Büntető Törvénykönyv több paragrafusa szerint súlyos büntetésre számíthatnak. Az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) a 114-1. cikk alapján indított büntetőeljárást, amely a fegyveres erők és más katonai alakulatok törvényes tevékenységének akadályozását szabályozza.