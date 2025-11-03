Ft
civil gázspray erőszak sorozás orosz-ukrán háború

Már a civileknek sem kegyelmeznek a sorozótisztek: gázspray-vel fújtak le egy ukrán nőt Odesszában (VIDEÓ)

2025. november 03. 14:32

Egyre többször szállnak szembe a civilek a kényszersorozást végzőkkel a hábprú sújtotta Ukrajnában.

2025. november 03. 14:32
Terjed a közösségi médiában egy olyan felvétel, melyen az látható, hogy a kényszersorozást végző tisztek  gázsprayt fújtak egy nőnek arcába, miután az kinyitotta a furgonjuk ajtaját. Több leírás szerint is az eset Odesszában történt.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

Kezd elege lenni a civileknek a kegyetlenkedésekből

A Mandiner is beszámolt arról korábban, hogy ahogy egyre inkább csökken Ukrajnában a hadra fogható férfiak száma, úgy válnak egyre kegyetlenebbé a sorozótisztek, akik nemcsak az otthonaikból rángatják magukkal a hadköteleseket, hanem a nyílt utcán is képesek levadászni a szemlátomásra jó fizikumúbb személyeket.

Azonban az ukránoknak kezd elege lennei a kegyetlenkedésekből: 

nemrég ugyancsak Odesszában civilek borították fel a tisztek buszát.

A rendőrség haladéktalanul dolgozik a felelősök azonosításán, akik a Büntető Törvénykönyv több paragrafusa szerint súlyos büntetésre számíthatnak. Az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) a 114-1. cikk alapján indított büntetőeljárást, amely a fegyveres erők és más katonai alakulatok törvényes tevékenységének akadályozását szabályozza. 

A vádlottakat 5–8, vagy súlyosabb esetben 8–15 év szabadságvesztés fenyegeti

– írta a hirado.hu.

Nyitókép: Képernyőfotó

