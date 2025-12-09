Újabb fordulat a határról visszafordított Fradi-szurkolók ügyében – lépett a MÁV, a drukkerek cáfolnak

A MÁV-val történt egyeztetések után a magyar vasúttársaság korrekt hozzáállásának köszönhetően az utazás osztrák szakaszára eső díját minden szurkolótársunk visszakapja. A híresztelésekkel ellentétben a vonaton nem keletkezett kár, így nem volt akadálya annak, hogy a nem teljesült szakasz árát visszakapjuk.