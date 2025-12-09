Újabb fordulat a határról visszafordított Fradi-szurkolók ügyében – lépett a MÁV, a drukkerek cáfolnak

Szijjártó Péter: „Ez történt valójában a ferencvárosi szurkolókkal az osztrák-magyar határon”
A VEKE is megosztotta azokat az információkat, amik a birtokába jutottak.
Jó hírekkel jelentkezett a Green Monsters a közösségi oldalán. A Ferencváros szurkolói visszakapják a határon megszakított salzburgi túra költségeinek egy részét.
Mint emlékezetes, a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot október 23-án nem engedték át a határon, miközben a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre tartottak. Az osztrák rendőrség és a belügyminisztérium döntése volt, hogy a szerelvényeket visszairányították Budapest felé.
Az ügyben most fejlemény történt,
a magyar drukkerek az utazás osztrák szakaszára eső díját visszakapják a MÁV-tól.
„A sajnálatos, sikertelen salzburgi vonatos túra kapcsán jó hírrel jelentkezünk.
A MÁV-val történt egyeztetések után a magyar vasúttársaság korrekt hozzáállásának köszönhetően az utazás osztrák szakaszára eső díját minden szurkolótársunk visszakapja. A híresztelésekkel ellentétben a vonaton nem keletkezett kár, így nem volt akadálya annak, hogy a nem teljesült szakasz árát visszakapjuk.
Minden velünk utazót külön értesítünk a visszatérítés módjáról. Köszönjük a türelmeteket és a hozzáállásotokat!” – olvasható az FTC szurkolói csoportja, a Green Monsters Facebook-oldalán.
A zöld-fehérek a Rangers (december 11.) és a Panathinaikosz (január 22.) elleni hazai meccsen kívül idegenben a Nottingham Foresttel (január 29.) találkoznak még az Európa-liga alapszakaszában – arra a mérkőzésre a ferencvárosi szurkolók repülőutat szerveznek.
