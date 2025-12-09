Ft
12. 09.
kedd
12. 09.
kedd
Fradi Magyarország Ferencváros Ausztria vonat osztrák-magyar határ FTC

Újabb fordulat a határról visszafordított Fradi-szurkolók ügyében – lépett a MÁV, a drukkerek cáfolnak

2025. december 09. 14:51

Jó hírekkel jelentkezett a Green Monsters a közösségi oldalán. A Ferencváros szurkolói visszakapják a határon megszakított salzburgi túra költségeinek egy részét.

2025. december 09. 14:51
null

Mint emlékezetes, a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot október 23-án nem engedték át a határon, miközben a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre tartottak. Az osztrák rendőrség és a belügyminisztérium döntése volt, hogy a szerelvényeket visszairányították Budapest felé.

Az ügyben most fejlemény történt, 

a magyar drukkerek az utazás osztrák szakaszára eső díját visszakapják a MÁV-tól.

„A sajnálatos, sikertelen salzburgi vonatos túra kapcsán jó hírrel jelentkezünk. 

A MÁV-val történt egyeztetések után a magyar vasúttársaság korrekt hozzáállásának köszönhetően az utazás osztrák szakaszára eső díját minden szurkolótársunk visszakapja. A híresztelésekkel ellentétben a vonaton nem keletkezett kár, így nem volt akadálya annak, hogy a nem teljesült szakasz árát visszakapjuk.

Minden velünk utazót külön értesítünk a visszatérítés módjáról. Köszönjük a türelmeteket és a hozzáállásotokat!” – olvasható az FTC szurkolói csoportja, a Green Monsters Facebook-oldalán.

 

Repülőutat szerveznek a Ferencvárosnál

A zöld-fehérek a Rangers (december 11.) és a Panathinaikosz (január 22.) elleni hazai meccsen kívül idegenben a Nottingham Foresttel (január 29.) találkoznak még az Európa-liga alapszakaszában – arra a mérkőzésre a ferencvárosi szurkolók repülőutat szerveznek.

Nyitókép: Facebook / Green Monsters

Salzburg–Ferencváros 2–3 – a mérkőzés összefoglalója

