Szijjártó Péter: „Ez történt valójában a ferencvárosi szurkolókkal az osztrák-magyar határon”

Maga a különvonat kilenc db kocsiból állt, ebből nyolc db gyorsvonati kocsi, és egy db hozzájuk csatolt elővárosi, »csíkos«, felújított Bhv-kocsi. Ez utóbbi esetén probléma volt, hogy a többivel ellentétben, amelyek RIC engedélyes kocsik, és Ausztriában közlekedhetnek 140 km/h sebességgel, a csíkos bizony oda nem teheti be a kerekeit. Márpedig ebben a Bhv-kocsiban utaztak a vonatkísérők és a rendőrök, akiknek külön kocsi igényük volt, nem akartak a szurkolókkal együtt utazni. Nemcsak a magyar kísérők, de az osztrákok sem. Mivel azonban ez a kocsi nem mehetett át Ausztriába, végül hiába sikerült elintézni, hogy a magyar rendőrök extra engedéllyel és pluszpénzért beutazhassanak Ausztriába és az osztrákok helyett ők lehessenek a kísérők – erről is szólt Szijjártó Péter külügyminiszter beszámolója –, mert nem volt mivel. Kísérők nélkül az osztrák vasúti személyzet (Wiener Lokalbahnen) pedig nem vállalta a szabálytalan vonat továbbítását. Nyilván az osztrákok nem voltak sem kedvesek, sem együttműködőek – a külügyminiszteri beszámoló ebből is ad ízelítőt –, de aki a vonatot kiállította, annak tudnia kellett volna, hogy az osztrák vasúton is kell külön kocsi a kísérőknek, és emiatt nem adhat ki a különvonatra olyan kocsit, amely nem mehet át a határon, mert arra a túloldalon is szükség lesz.”