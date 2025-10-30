Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga salzburg Fradi Ferencváros vonat VEKE

Szijjártó Péter: „Ez történt valójában a ferencvárosi szurkolókkal az osztrák-magyar határon”

2025. október 30. 11:49

Lassan pont kerül a vonatbotrány végére. Szijjártó Péter mellett a VEKE is információkkal szolgált a ferencvárosi szurkolók esetével kapcsolatban.

2025. október 30. 11:49
null

Szijjártó Péter új részletekkel szolgált a vonatbotrányról, amely a Ferencváros labdarúgócsapatának szurkolókkal teli különvonatával kapcsolatos – hívta fel a figyelmet a Blikk. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Harcosok Órája legújabb epizódjában mesélte el Németh Balázsnak saját nézőpontjából, miért kellett egy vonatban órákat vesztegetniük a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-találkozóra igyekvő drukkereknek.

Megállították a szurkolók vonatát
Megállították a szurkolók vonatát (Fotó: Kiss Fanni)

Szijjártó elmondta, hogy az osztrák sajtóban megjelentekkel ellentétben voltak osztrák rendőrök a határon. Az előre megbeszéltek alapján innentől nekik kellett volna kísérniük a szurkolói járatot, azonban a helyszínen közölték, hogy magyar járőröknek is a vonattal kell tartaniuk.

Ezt is ajánljuk a témában

Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, ha a magyar rendőrök kísérik azt tovább. Holott korábban volt egyeztetés és az osztrák rendőrség azt mondta, nem kell magyar rendőr Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább”

– idézte a Blikk a külügyminisztert. Elmondása szerint, miután az osztrák belügyminiszterrel egyeztetve elintézték, hogy minden ehhez szükséges feltételnek eleget tegyenek, és tovább mehessen a vonat, az osztrák rendőrök ismét variáltak.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ekkor az osztrákok kitalálták, hogy nem, mindenkinek le kell szállnia a vonatról – ha jól emlékszem, nyolc kocsiból állt a vonat és ötszázvalahány szurkolóról beszélünk – és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálniuk, és hogy ha ez az újra egyesével történő átvizsgálás megtörtént, akkor a vonat tovább mehet” – folytatta Szijjártó, aki Ausztria budapesti nagykövetét még aznap bekérette magához, erről a találkozásról azonban nem ejtett szót.

Minden elrendeződött, visszaszállhattak a vonatra a szurkolók. Ekkor az osztrák rendőrök azt mondták, várnak egy jóváhagyást az osztrák belügyminisztériumból. Ugye ez volt az, amikor én folyamatosan vonalban voltam az osztrák külügyminiszterrel, hol telefonon, hol SMS-ben, hogy »Légyszíves segítsenek, ne csinálják ezt«. Ekkor az osztrák rendőrök és az osztrák vasutasok eltűntek a helyszínről”

– mesélte Szijjártó, akit az osztrák hivatalos álláspont még ennél is jobban ledöbbentett.

„Az osztrák hivatalos álláspont, amit nekem a külügyminiszter asszony folyamatosan közvetített, az az volt, hogy 

ehhez az osztrák kormánynak semmi köze, az osztrák belügyminisztériumnak semmi köze. Ez az osztrák vasúttársaság autonóm döntése”

– fogalmazott a külügyminiszter, akinek ezután intézkednie kellett arról, hogy a pórul járt szurkolók legalább Budapestre visszajuthassanak.

Ezt is ajánljuk a témában

A VEKE a szurkolók különvonatáról

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) – amely a közösségi közlekedés fejlesztéséért dolgozik – a közösségi oldalán megosztotta azokat az információkat, amik a birtokába jutottak. A Facebook-bejegyzést tartalmi változtatás nélkül közöljük!


„A fradista különvonatról

Rengeteg információ kering a sajtóban a fradisták osztrák vonatos kalandjáról, megszólalt a MÁV, a magyar külügyminiszter, és persze az osztrákok is. A történet azonban még ezek alapján sem állt össze, a mi értesüléseink talán segíthetnek a puzzle darabjait összeilleszteni. Mert nem volt teljesen világos, végül mibe tudtak belekötni az osztrákok. Nem mindegy, ha azt firtatjuk, kinek mi a felelőssége egy meghiúsult vasúti utazás kapcsán, ugyanis az érintettek nyilvánvalóan kártérítésért fognak folyamodni, amiből könnyen komoly per lehet.

Nézzük a dolgot kicsit vasutas szemmel!

Maga a különvonat kilenc db kocsiból állt, ebből nyolc db gyorsvonati kocsi, és egy db hozzájuk csatolt elővárosi, »csíkos«, felújított Bhv-kocsi. Ez utóbbi esetén probléma volt, hogy a többivel ellentétben, amelyek RIC engedélyes kocsik, és Ausztriában közlekedhetnek 140 km/h sebességgel, a csíkos bizony oda nem teheti be a kerekeit. Márpedig ebben a Bhv-kocsiban utaztak a vonatkísérők és a rendőrök, akiknek külön kocsi igényük volt, nem akartak a szurkolókkal együtt utazni. Nemcsak a magyar kísérők, de az osztrákok sem. Mivel azonban ez a kocsi nem mehetett át Ausztriába, végül hiába sikerült elintézni, hogy a magyar rendőrök extra engedéllyel és pluszpénzért beutazhassanak Ausztriába és az osztrákok helyett ők lehessenek a kísérők – erről is szólt Szijjártó Péter külügyminiszter beszámolója –, mert nem volt mivel. Kísérők nélkül az osztrák vasúti személyzet (Wiener Lokalbahnen) pedig nem vállalta a szabálytalan vonat továbbítását. Nyilván az osztrákok nem voltak sem kedvesek, sem együttműködőek – a külügyminiszteri beszámoló ebből is ad ízelítőt –, de aki a vonatot kiállította, annak tudnia kellett volna, hogy az osztrák vasúton is kell külön kocsi a kísérőknek, és emiatt nem adhat ki a különvonatra olyan kocsit, amely nem mehet át a határon, mert arra a túloldalon is szükség lesz.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Ferencváros jelenleg a 7. helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. 

  • Az első nyolc helyen végzők automatikusan bejutnak a nyolcaddöntőbe,
  • míg a 9-24. helyen záró csapatoknak a legjobb 16-ba kerülésért egy párharcot kell vívniuk. 
  • Az utolsó 12 helyezett búcsúzik a sorozattól.

Fotó: Kiss Fanni

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
steinamanger-2
2025. október 30. 12:44
Aznap egész nap Burgenland-ban csavarogtunk, magyar rendszámú autóval, jöttünk-mentünk a határon, kedvességen és udvarias kiszolgáláson kívül is csak pozitív volt az élmény. Szinte mindenhol magyar volt a munkaerő egyébként. A balkáni, viselkedni képtelen csürhét nem is kell beengedni ilyen civilizált országba. A migránsokat se kellett volna, bár nem találtam egyet sem.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. október 30. 12:42
VEKE: A rendőröket szállító kocsi miatt nem közlekedhetett a fradisták vonata Ausztriában A szerelvény egyik kocsija nem volt felkészítve a határon túli közlekedésre. Mivel ez nem mehetett át a határon, a VEKE bejegyzése szerint végül hiába sikerült elintézni, hogy a magyar rendőrök – ahogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még az első híradáskor beszámolt róla – beutazhassanak Ausztriába, és az osztrákok helyett ők lehessenek a kísérők, mert nem volt mivel Szabály az szabály! Be kell tartani, ott nem haveri iszonyok-viszonyok működnek. Az a hanyatló nyugat Ez egyre jobb! Szóval nálunk napi szinten közlekednek olyan kohószökevény hulladék vagonok, amiket tőlünk egy országgal balra a pályára sem mernek ráengedni, nemhogy utazni rajta? Akárhogy csűrik-csavarják ezt a sztorit mindig az jön ki belőle, h a magyar fél volt a szabálytalan és az osztrákok ezért nem engedték be a vonatot. A többi fölös fecsej...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. október 30. 12:21 Szerkesztve
A magyar rendőr joghatósága megszűnik a határ átlépésével, ugyanolyan mezei gyalogos állampolgárrá válik, mint akiket "kísér". Semmi joga nincs osztrák földön magyar rendőrként intézkedni még más magyar állampolgárokkal szemben sem. Vagyis az egész "kísérősdi" egy baromság, csak arra jó, hogy szopatni lehessen vele másokat.
Válasz erre
1
0
Ödenburger
2025. október 30. 12:10
Szóval akkor sokszori egyeztetés után/ellenére a MÁV a hibás, mert rosszul állította össze a szerelvényt.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!