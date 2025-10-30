Szijjártó Péter: „Ez történt valójában a ferencvárosi szurkolókkal az osztrák-magyar határon”

Salzburg–FTC: mossák kezeiket az osztrákok a vonatbotrány után, a magyarokra hárítják a felelősséget
A belügyminisztérium szerint nem tagadták meg a Fradi különvonatának belépést.
Lassan pont kerül a vonatbotrány végére. Szijjártó Péter mellett a VEKE is információkkal szolgált a ferencvárosi szurkolók esetével kapcsolatban.
Szijjártó Péter új részletekkel szolgált a vonatbotrányról, amely a Ferencváros labdarúgócsapatának szurkolókkal teli különvonatával kapcsolatos – hívta fel a figyelmet a Blikk. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Harcosok Órája legújabb epizódjában mesélte el Németh Balázsnak saját nézőpontjából, miért kellett egy vonatban órákat vesztegetniük a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-találkozóra igyekvő drukkereknek.
Szijjártó elmondta, hogy az osztrák sajtóban megjelentekkel ellentétben voltak osztrák rendőrök a határon. Az előre megbeszéltek alapján innentől nekik kellett volna kísérniük a szurkolói járatot, azonban a helyszínen közölték, hogy magyar járőröknek is a vonattal kell tartaniuk.
Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, ha a magyar rendőrök kísérik azt tovább. Holott korábban volt egyeztetés és az osztrák rendőrség azt mondta, nem kell magyar rendőr Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább”
– idézte a Blikk a külügyminisztert. Elmondása szerint, miután az osztrák belügyminiszterrel egyeztetve elintézték, hogy minden ehhez szükséges feltételnek eleget tegyenek, és tovább mehessen a vonat, az osztrák rendőrök ismét variáltak.
„Ekkor az osztrákok kitalálták, hogy nem, mindenkinek le kell szállnia a vonatról – ha jól emlékszem, nyolc kocsiból állt a vonat és ötszázvalahány szurkolóról beszélünk – és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálniuk, és hogy ha ez az újra egyesével történő átvizsgálás megtörtént, akkor a vonat tovább mehet” – folytatta Szijjártó, aki Ausztria budapesti nagykövetét még aznap bekérette magához, erről a találkozásról azonban nem ejtett szót.
Minden elrendeződött, visszaszállhattak a vonatra a szurkolók. Ekkor az osztrák rendőrök azt mondták, várnak egy jóváhagyást az osztrák belügyminisztériumból. Ugye ez volt az, amikor én folyamatosan vonalban voltam az osztrák külügyminiszterrel, hol telefonon, hol SMS-ben, hogy »Légyszíves segítsenek, ne csinálják ezt«. Ekkor az osztrák rendőrök és az osztrák vasutasok eltűntek a helyszínről”
– mesélte Szijjártó, akit az osztrák hivatalos álláspont még ennél is jobban ledöbbentett.
„Az osztrák hivatalos álláspont, amit nekem a külügyminiszter asszony folyamatosan közvetített, az az volt, hogy
ehhez az osztrák kormánynak semmi köze, az osztrák belügyminisztériumnak semmi köze. Ez az osztrák vasúttársaság autonóm döntése”
– fogalmazott a külügyminiszter, akinek ezután intézkednie kellett arról, hogy a pórul járt szurkolók legalább Budapestre visszajuthassanak.
A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) – amely a közösségi közlekedés fejlesztéséért dolgozik – a közösségi oldalán megosztotta azokat az információkat, amik a birtokába jutottak. A Facebook-bejegyzést tartalmi változtatás nélkül közöljük!
„A fradista különvonatról
Rengeteg információ kering a sajtóban a fradisták osztrák vonatos kalandjáról, megszólalt a MÁV, a magyar külügyminiszter, és persze az osztrákok is. A történet azonban még ezek alapján sem állt össze, a mi értesüléseink talán segíthetnek a puzzle darabjait összeilleszteni. Mert nem volt teljesen világos, végül mibe tudtak belekötni az osztrákok. Nem mindegy, ha azt firtatjuk, kinek mi a felelőssége egy meghiúsult vasúti utazás kapcsán, ugyanis az érintettek nyilvánvalóan kártérítésért fognak folyamodni, amiből könnyen komoly per lehet.
Nézzük a dolgot kicsit vasutas szemmel!
Maga a különvonat kilenc db kocsiból állt, ebből nyolc db gyorsvonati kocsi, és egy db hozzájuk csatolt elővárosi, »csíkos«, felújított Bhv-kocsi. Ez utóbbi esetén probléma volt, hogy a többivel ellentétben, amelyek RIC engedélyes kocsik, és Ausztriában közlekedhetnek 140 km/h sebességgel, a csíkos bizony oda nem teheti be a kerekeit. Márpedig ebben a Bhv-kocsiban utaztak a vonatkísérők és a rendőrök, akiknek külön kocsi igényük volt, nem akartak a szurkolókkal együtt utazni. Nemcsak a magyar kísérők, de az osztrákok sem. Mivel azonban ez a kocsi nem mehetett át Ausztriába, végül hiába sikerült elintézni, hogy a magyar rendőrök extra engedéllyel és pluszpénzért beutazhassanak Ausztriába és az osztrákok helyett ők lehessenek a kísérők – erről is szólt Szijjártó Péter külügyminiszter beszámolója –, mert nem volt mivel. Kísérők nélkül az osztrák vasúti személyzet (Wiener Lokalbahnen) pedig nem vállalta a szabálytalan vonat továbbítását. Nyilván az osztrákok nem voltak sem kedvesek, sem együttműködőek – a külügyminiszteri beszámoló ebből is ad ízelítőt –, de aki a vonatot kiállította, annak tudnia kellett volna, hogy az osztrák vasúton is kell külön kocsi a kísérőknek, és emiatt nem adhat ki a különvonatra olyan kocsit, amely nem mehet át a határon, mert arra a túloldalon is szükség lesz.”
Fotó: Kiss Fanni