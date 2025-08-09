Ft
woke Bayer Zsolt lmbtq-lobbi nemi identitás vallás identitás világháború

A Nyugat öngyilkossága

2025. augusztus 09. 08:39

Sok német iskolában már kizárólag az iszlám vallás szabályai szerint főznek.

2025. augusztus 09. 08:39
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ám a mi derék és kedves idegeneink az utolsó tizenöt évben alapvető és eléggé aggasztó változásokat lennének kénytelenek feljegyezni a noteszukba, s leginkább azért, mert felületes szemlélőkként éppen a lényeget nem vették észre, vagyis azt, hogy a második világháború után kiépült nyugati világ kissé unalmas jólétének és fejlődésének felszíne alatt végbement a legpusztítóbb folyamat: a teljes identitásvesztés.

Persze ez is hosszabb folyamat, de a lényeg, hogy az embernek – normális körülmények között és normális időkben – sokféle identitása van (szülővárosod, szülőfalud, kedvenc sportegyesületed, hobbid stb.), de alapvetően mégiscsak három fő identitás az, amelyik meghatározza az egyént és kijelöli, meghatározza őt, egy egész életre. Ezek a vallási identitás, a nemzeti identitás és a nemi identitás. (…)

A nemi identitás pedig a legutóbbi tíz-tizenöt évig szóba sem került (leszámítva a mai idió­ták olyan előfutárait, mint mondjuk Simone de Beauvoir), ugyanis magától értetődő volt, mint a levegő. Mára azonban ez is támadás alatt van, s ha majd ezt is sikerül végképp eltüntetni, akkor mi marad? A semmi marad. Egy minden identitását elveszített, nyálfolyató tömeg (Goldberg kedves vásárlói), s erre a tömegre eresztenek rá éppen egy olyan tömeget, amelyik vallási identitásában egyenesen bigott s gyilkolni kész, vallási identitásának kikezdhetetlenségéből következően a nemi identitása is kikezdhetetlen, a nemzeti identitása pedig másodlagos, ugyanis a felvilágosodás előtti, középkori állapotban leledzik.

Nem túl nehéz kitalálni, két ilyen tömeg összeeresztésekor ki fog integrálni kit, pontosabban: ki fog eltüntetni kit, ki fogja felszámolni a másik minden kulturális és civilizá­ciós maradékát.

S ha ezt végiggondoltuk, lássuk, mivé lett a liberalizmus, mivé a demokrácia.”

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

 

altercat1
2025. augusztus 09. 11:30
Van rajta sapka, nincs rajta sapka... 2025 első negyedévében 6151 embert toloncoltak ki Németországból. 2025, Im ersten Quartal 2025 wurden 6.151 Personen aus Deutschland abgeschoben. mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 09. 11:14 Szerkesztve
"T. Péterwestend 2025. augusztus 09. 09:53 • Szerkesztve Az az ismeretlen erő véletlenül a jog, méghozzá annak a római kortól ismert rendszere. " Ja, a jog. Ami ugye embertől eredező, emberek által működtetett szabályrendszer, ennek minden hátulütőjével meg kiskapujával. A jog mára nem egyéb, mint béklyó a többség... a törvénytisztelő polgár... nyakában, amit egy marginális kisebbség hurkolt rá, hogy féken tartsa és az érdekei szerint kényszeríthesse. HA a jog/törvény/jogszolgáltatás tényleg a többség érdekeit helyezné előtérbe, akkor a Fleck-félék nem szlalomoznának a paragrafusok között, hanem csikket szednének a Blahán.
Csendesgyöngy
2025. augusztus 09. 11:09
Az iszlám nem titkolva, a liberális demokrácia "gyengeségeit" kihasználva foglalja el Nyugat-Európát. Ezt szinte mindenki tudja, ezért azok az emberek akik tehetnének ez ellen és mégsem tesznek semmit, Európa ellenségei.
yalaelnok
2025. augusztus 09. 10:35
T. Péter: Szerinted ha törvényt hoznának arról, hogy le kell köpnöd az anyádat minden nap, amit lefilmezve köteles vagy elküldeni a köpésellenőrző bizottságnak, akkor ezt megtennéd és magas lóról oktatnád ki a többieket a törvények betartásáról és a törvényhozásról mint legfelsőbb jogforrásról.
