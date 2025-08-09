Ft
Németország migráció Friedrich Merz

Németország felveszi a kesztyűt a migrációval – Merzéknek nincs más választásuk, ha vissza akarják szerezni az emberek támogatását

2025. augusztus 09. 09:13

Maradnak a külső határellenőrzések, és további szigorítások is következhetnek.

2025. augusztus 09. 09:13
null

Németországban folytatódnak a tavaly ősszel bevezetett határellenőrzések, továbbra is fenntartják az ellenőrzést az ország összes szárazföldi határbelépőjénél – számolt be a Deutsche Welle. A lap emlékeztetett, hogy ezt az intézkedést még februárban meghosszabbította a kormány szeptember 15-ig.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Németországban olyan mértéket öltött az illegális migráció, hogy már nem volt más választás: hátat kellett fordítani az Angela Merkel által bevezetett Wilkommenskulturnak. Az illegális migráció elleni küzdelem idén tavasszal újabb szintet Friedrich Merz kancellárrá válásával. 

Az új belügyminiszter, Alexander Dobrindt egyik első intézkedése volt a határátkelőkön a belépés megszigorítása és az illegális menekültek visszafordítása.

A belügyminiszter, aki egyúttal a CDU képviselője is, a héten a Table Today podcastben jelentette be a szigorú határellenőrzések megtartását, valamint kilátásba helyezte, hogy további lépéseket tesznek azok kitoloncolására, akik nem rendelkeznek megfelelő papírokkal.  

Dobrindt azt is megerősítette, hogy – híven a CDU kampányígéreteihez – folytatják az afgán migránsok hazaszállítását. 

Júliusban 81 bevándorlót küldtek vissza Afganisztánba. 

Egy évvel korábban az akkori kancellár, Olaf Scholz is jóváhagyta 28 afganisztáni bevándorló hazatoloncolását, akik fejenként ezer eurót kaptak arra, hogy kezdjenek új életet a Tálib elnyomás alatt élő országban. 

Az emberjogi szervezetek az akkori és a mostani kormányt is kritizálták ezért a lépésért.

Ahogy a Mandiner is megírta, a migráció kérdése az őszi parlamenti ülésszak egyik legvitatottabb témája lehet, különösen az olyan intézkedések miatt, mint a biztonságos származási országok listájának bővítése vagy a kitoloncolás előtt állók jogi támogatásának megszüntetése. A német kormány most azért is vállal vezető szerepet a migráció szigorításában, hogy visszanyerje a konzervatív választókat, és visszaszorítsa az utóbbi időben rohamosan erősödő AFD politikai térnyerését.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP


 

Szerintem
2025. augusztus 09. 11:31
Lenyúlták az AfD programját, amit amúgy fasisztáznak. Csak hogy a hatalmuk megtartása érdekében, kihúzzák az AfD alól a szőnyeget. Jó nagy buta debilnek kell lennie, aki el is hiszi, hogy azt a programot végre is fogják hajtani. Ilyen pálfordulás nem létezik, hogy feladják azt, amin már annyi éven át dolgoztak. Ahhoz fel kellene adniuk az elérendő céljaikat. Amit nyilván hogy nem tesznek meg, hanem csak egyre sunyibb, hazugabb módszerekhez folyamodnak.
megtorlas26
2025. augusztus 09. 11:11
Orbanek is vissza akarjak szerezni... De sajnos VEGE
hakapeszim
2025. augusztus 09. 11:00
Semmi nem történik a határokon, csak araszolsz feleslegesen.
bakafant-28
2025. augusztus 09. 10:47
Na ja,a navaho indiánok is kiszorítják a sápadtarcúakat őseik földjéről...Táncolnak a tűznél dobszó mellett,lengetik a harci bárdjaikat,és nagyon büszkék....Aztán,másnap a rezetvátum roncstelepén böngésznek össze pár dollárt a lepukkant autómatuzsálemekből...
