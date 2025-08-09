Németország felveszi a kesztyűt a migrációval – Merzéknek nincs más választásuk, ha vissza akarják szerezni az emberek támogatását

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Németországban olyan mértéket öltött az illegális migráció, hogy már nem volt más választás: hátat kellett fordítani az Angela Merkel által bevezetett Wilkommenskulturnak. Az illegális migráció elleni küzdelem idén tavasszal újabb szintet Friedrich Merz kancellárrá válásával.

Az új belügyminiszter, Alexander Dobrindt egyik első intézkedése volt a határátkelőkön a belépés megszigorítása és az illegális menekültek visszafordítása.

A belügyminiszter, aki egyúttal a CDU képviselője is, a héten a Table Today podcastben jelentette be a szigorú határellenőrzések megtartását, valamint kilátásba helyezte, hogy további lépéseket tesznek azok kitoloncolására, akik nem rendelkeznek megfelelő papírokkal.

Dobrindt azt is megerősítette, hogy – híven a CDU kampányígéreteihez – folytatják az afgán migránsok hazaszállítását.

Júliusban 81 bevándorlót küldtek vissza Afganisztánba.

Egy évvel korábban az akkori kancellár, Olaf Scholz is jóváhagyta 28 afganisztáni bevándorló hazatoloncolását, akik fejenként ezer eurót kaptak arra, hogy kezdjenek új életet a Tálib elnyomás alatt élő országban.

Az emberjogi szervezetek az akkori és a mostani kormányt is kritizálták ezért a lépésért.

Ahogy a Mandiner is megírta, a migráció kérdése az őszi parlamenti ülésszak egyik legvitatottabb témája lehet, különösen az olyan intézkedések miatt, mint a biztonságos származási országok listájának bővítése vagy a kitoloncolás előtt állók jogi támogatásának megszüntetése. A német kormány most azért is vállal vezető szerepet a migráció szigorításában, hogy visszanyerje a konzervatív választókat, és visszaszorítsa az utóbbi időben rohamosan erősödő AFD politikai térnyerését.