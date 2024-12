Három évad után sincs kiút az egyik legjobb misztikus sorozatból

Kiút van, csak éppen halálos

Az ugye Tabitha (Catalina Sandino Moreno) és a fehér ruhás kisfiú találkozásával kiderült, hogy van kiút Fromville-ből, ráadásul az egérút Mainbe vezetett, ahol a nőnek sikerült felkutatnia az elátkozott városban rekedt és felnőtt Victor (Scott McCord) édesapját, Henryt (Robert Joy). Az azonban kérdéses, hogy a világítótorony vagy a rejtélyes kisfiú juttatta az anyát vissza a való világba. Sőt, még arra is fény derült, hogy a teleportként működő fák is veszélyesek lehetnek, mert valóban kérdéses, hova juttatják a bátor kísérletezőket. Van, aki a világítótoronyban köt ki... valaki pedig beleköt a betonba.

De visszatérve Tabithára – a nő sem sokáig tartózkodik a városon kívül, hiszen egy balesetnek köszönhetően, Victor édesapjával és egy minimális erősítéssel hamar visszatér a borzalmak helyszínére.

Kiút, 3. évad

Tehát van kiút, de egyelőre nem is biztos és nem is eredményez tartós állapotot. Ettől függetlenül egyre nehezebb az élet Fromville-ben. Boyd seriffet (Harold Perrineau) az éjszakai szörnyek próbálták megtörni, sőt megint jó pár ember halálát okozták, illetve Randall (A.J. Simmons) is maradandó sérüléseket szerzett tőlük, de talán még többet is.

Fatima (Pegah Ghafoori) meg egy álterhességgel küzd, ami nemcsak a rothadó zöldségek megevésére, de a vérivásra is rákényszeríti, majd kiderül, hogy nem is annyira álterhesség volt az, ami a változásokat hozta, hanem valami szentségtelen fogantatás. Ennek pedig szegény, alapvetően jószándékú Elginnek kellett megfizetnie az árát.