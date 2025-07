Bejelentették a Spartacus sorozat folytatását – főszerepben egy fekete, leszbikus női gladiátorral (VIDEÓ)

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy befejeződött a tévétörténelem egyik legismertebb és legbrutálisabb sorozata, a Spartacus. Most a Starz csatorna újraéleszti a gladiátorok világát – méghozzá a címszereplő nélkül. A Spartacus: House of Ashur címet viselő új évad a sorozat egyik legellentmondásosabb karakterét, a szír Ashurt helyezi középpontba, akinek sorsa ezúttal gyökeresen megváltozik – számolt be róla a Hollywood Reporter.

A széria alternatív idősíkban játszódik, ahol Ashur – Nick E. Tarabay alakításában – nem hal meg, hanem a rómaiak jutalmául lanistává, azaz gladiátoriskola-vezetővé válik. A hatalommal azonban új felelősségek is járnak: Ashur nemcsak saját múltjával kénytelen szembenézni, de Róma korrupt és kiszámíthatatlan politikai játszmáiban is helyt kell állnia. A széria ígérete szerint ezúttal a csaták legalább annyira zajlanak a szenátusi hátsó szobákban, mint az aréna homokján.

A legnagyobb figyelmet azonban egy új karakter, Achillia kapta,

egy fekete, leszbikus női gladiátor, akit Tenika Davis alakít.

Achillia nem hajlandó a háttérbe húzódni a férfiak világában, és hamarosan kulcsszerepet játszik a történet hatalmi harcaiban. A sorozatban több visszatérő és új arc is feltűnik, köztük Graham McTavish, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero és Claudia Black. A Spartacus: House of Ashur premierje télre várható, és a Starz nem titkolja: a folytatás sorsa a nézők kezében van.

Az előzetest itt megtekintheti: