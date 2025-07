Figyelem: gyilkos után kutatnak a legnépszerűbb amerikai nemzeti parkban!

„Öt évig éltem együtt Kyle-lal (...) Folyamatosan kapcsolatban voltam az írókkal, együtt fejlesztettük a sorozatot. Vagyis mire a forgatás elérkezett, úgy éreztem, jobban már nem is ismerhetném a karakterem” – nyilatkozta korábban a főszereplő Eric Bana a Vad természet sorozat kapcsán. A visszatérőt is jegyző Mark L. Smith és lánya, Elle Smith közös, hatrészes krimije július 17-i premierje óta szinte folyamatosan első helyen áll a Netflix népszerűségi listáján, nem teljesen érdemtelenül, de kissé mégis érdemein felül. Mert az igaz, hogy Eric Bana, aki egyben a sorozat executive producere is, alakításában nincs hiba, és abszolút beigazolta a készítők előzetes feltevését, miszerint „nagyon jól tudja játszani a csendet”,

a sok szállal megterhelt történet miatt mégis azt érezzük, mintha kaptunk volna ajándékot meg nem is.

Eric Bana a Vad természet sorozatban Kyle Turner szerepében.

A csendnek ugyanakkor valóban fontos szerepe van. Nemcsak azért, mert a Bana megformálta különleges ügynök Kyle Turner a Vadnyugat a fizikai-érzelmi szenvedéseket némán tűrő férfihőseinek kései képernyős utódja, hanem mert ez illik a veszélyeket is bőven rejtő, vadromantikus, lenyűgöző tájhoz. A sztori ugyanis a Yosemite Nemzeti Parkban játszódik, és ezt kétségek nélkül elhisszük akkor is, ha tudjuk, a stáb a valóságban Vancouver környékén vert tanyát. A lényegen mindez nem változtat;

már csak a fenyvesek, hegyek, völgyek és ösvények időtlenséget, állandóságot, emberfelettiséget sugalló látványa miatt érdemes egy esélyt adni a Vad természetnek.

Aminek a magyar címe nyilván a felszín alatt folyton háborgó, rossz és nemes „csodás kevercséből” álló emberi természetre is utal. Ennek fő demonstrátora Kyle, aki a műfaj elvárt szabályai szerint nem csupán a parkba betévedt bűnözőkkel küzd, de a saját bűntudatával is: egy régi, megoldatlan ügy súlya húzza a vállát, és a kisfia erőszakos halálát és az ebben való vélt vagy valós felelősségét sem tudja évek óta feldolgozni. Aztán ahogyan az – szintén a műfaji kliséket követve – lenni szokott, egy váratlan esemény kibillenti a fájdalom és önsajnálat a végtelenített lelki tusák ellenére is igen kényelmes egyensúlyából,

hőseink pedig elindulnak trauma- és a gyászfeldolgozás nem kevésbé rögös útján.

A többes szám nem véletlen, nagyjából a harmadik epizódra Kyle-hoz hasonló súlyú főszereplővé lép elő a volt feleség Jill (Rosemarie DeWitt), akinek nyilván megvan a saját sztorija, titkai és leküzdeni való démonjai. Mint ebben a táblák, tilalmak és korlátok közé zárt környezetben mindenkinek. Beleértve a külső-belső történéseket katalizátorként elindító halott fiatal lány Lucyt (Ezra Franky) aki a flashbackek révén nagyon is élőnek hat, az új társként Kyle nyakára ültetett Nayát (Lily Santiago), a helyi rendőrfőnök atyai jó barát Pault (Sam Neill), az őslakos Jayt (Raoul Max Trujillo), a vadász Shane-t (Wilson Bethel), a park közepén táborozó hippiket, a hegy gyomrában ténykedő drogbanda tagjait, a távoli állambeli lelkészt és még egy rakás villanásra feltűnő mellékfigurát.

Raoul Max Trujillo és Eric Bana a Vad természet című sorozatban.

A felsorolásból is jól látszik, hogy a széria a kíméletlenül feszes, jó értelemben bombasztikus kezdés ellenére is hamar szétcsúszik. A fő rejtélyt – ki és miért ölte meg az űzött vadként menekülő Lucyt? – mindenféle, olykor erőltetetten misztikusnak (jelek és indián legendák) szánt, néhol kifejezetten unalmasan tekergő mellékszálak fonják körbe, amelyeknek ugyan mind van valami köze a gyilkossághoz, az ember mégis úgy érzi,

talán kicsit kevesebb is elég lett volna a jóból.

Cserében a végső nagy fordulat viszont tényleg meglepi az embert, és szerencsésen visszarántja a Vad természetet a kiindulóponthoz: a természet és az ember közötti párhuzam finom érzékeltetéséhez. Bana meg valóban nem hatástalanul tett ennyi energiát ebbe az egészbe. Minden szempontból élvezet nézni, de legfőképpen azért, mert bár legalább ezerszer láttuk már ezt a kívül kemény, belül lágy, a sajátjain kívül a mások, sőt a világ bűneit is a vállára vevő karaktert, mégis képes új színt adni a férfigyötrődésnek.

A Vad természet nem egy True Detective, sőt még néhány remekül összerakott skandináv krimisorozat is simán kenterbe veri, de nézeti magát annyira, hogy vágyjunk a folytatásra. Csak akkor persze, ha a kulissza is marad, és az ébredni-gyógyulni látszó hősünk nem lovagol át az éj leple alatt rendet rakni egy közeli nagyvárosba.

Nyitókép és fotók: Netflix