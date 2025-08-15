Ukrán drónok elsüllyesztették az oroszok titkos iráni fegyverszállítmányát

Az ukrán hadsereg pénteken bejelentette, hogy elsüllyesztett egy teherhajót, amely Iránból szállított hadianyagot Oroszországba. A BBC értesülése szerint a támadás az oroszországi Olja kikötőben történt, amely egy, a Kaszpi-tengerbe ömlő folyó partján fekszik.

A hivatalos közlés szerint a hajó fedélzetén drónalkatrészek és lőszer volt.

Olja kikötője kiemelt fontosságú logisztikai központ Oroszország számára, és az ukrán állítások szerint eddig főként ezen keresztül érkeztek az iráni fegyverszállítmányok. A kikötő mintegy 800 kilométerre található az ukrán frontvonalaktól. Igor Babuskin, Asztrakán régió kormányzója megerősítette a hajó elleni támadást, de a károk részleteiről nem nyilatkozott.

Állítása szerint az ukrán drónokat mind megsemmisítették, és senki sem sérült meg. Az ukrán hadsereg későbbre ígért részletes tájékoztatást a művelet eredményéről. Az éjszaka folyamán az ukrán erők egy orosz olajfinomítót is támadtak a Szamara régióban, amely a találat következtében lángra kapott. A Kyiv Independent beszámolója szerint ez a létesítmény jelentős üzemanyag-forrást biztosít az orosz frontvonalbeli csapatoknak.

Nyitókép: Supernova+ / Telegram

