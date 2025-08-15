Lövöldözés volt egy svéd mecsetnél – ketten megsérültek

Péntek délután lövöldözés tört ki a svédországi Örebro városában, a központban álló mecset bejáratánál, amelyben két ember megsérült. A rendőrség első információi szerint a támadás hátterében rivális bűnszervezetek közötti leszámolás állhat – írta meg az Index.

A lövések közvetlenül a pénteki imaidő vége után, a hívek távozása közben dördültek el

– közölték a hatóságok.

A sérülteket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás. Szemtanúk szerint az egyik áldozatot közvetlenül azután találták el, hogy kilépett a mecsetből. A rendőrség emberölési kísérlet gyanújával indított nyomozást, és egy későbbi közleményben megerősítette, hogy az eset feltehetően a közelmúltban elmérgesedett feszültséghez köthető két rivális banda között.

A TV4 svéd televízió felidézte, hogy az utóbbi időben több hasonló konfliktus is történt a városban. A helyszínen nagyszabású rendőri akció zajlik, több mentőegység is a környékre vonult. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék el az érintett területet. A lövöldözőt vagy lövöldözőket egyelőre nem sikerült elfogni.

Svédország évek óta küzd a szervezett bűnözés és a fegyveres bandaháborúk visszaszorításáért. A bűnszervezetek gyakran hátrányos helyzetű, bevándorló hátterű fiatalokat vonnak be erőszakos akciókba. Örebro, amely körülbelül 200 kilométerre fekszik nyugatra a fővárostól, Stockholmtól, idén februárban már országos figyelmet kapott, amikor az ország történetének egyik legsúlyosabb fegyveres támadásában tíz diák és tanár vesztette életét.

Nyitókép: SVEN NACKSTRAND / AFP

