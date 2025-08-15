Ft
Aleksandar Vučić előrehozott választás tüntetés zavargások Szerbia

Breaking: előrehozott választásokat jelentett be a szerb elnök

2025. augusztus 15. 21:39

Aleksandar Vučić egyelőre nem közölte a pontos dátumot.

2025. augusztus 15. 21:39
null

„Szerbia gazdasága lassabban növekszik, mint kellene, részben a politikai elit egy részének felelőtlen viselkedése, részben pedig a szándékosan keltett zavargások miatt” – jelentette ki a szerb köztelevízió műsorában Aleksandar Vučić, aki a Pannon RTV szerint azt is közölte: előrehozott választások következnek.

Tüntetők verik szét a Szerb Haladó Párt újvidéki irodáját / Forrás: STRINGER / AFP

Szerbia elnöke hozzátette: nem elégedett az országban zajló negatív folyamatokkal, amelyek minden polgár életére kihatnak.

Vučić arra felvetésre, miszerint a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz a kormány ellen tüntetőkkel, azt válaszolta, hogy mindenhol „rendkívül türelmes és béketűrő” a hatóság. Emellett bejelentette, hogy külön jutalmat fog kérni a rendőrök számára, akik minden ok nélkül szenvednek el fizikai inzultusokat, csak hogy megőrizzék a rendet és a közbiztonságot.

Az elnök kijelentette, hogy

a következő választásokat a törvényes és alkotmányos határidő előtt tartják meg, de erről az illetékes intézmények fognak dönteni.

Hogy pontosan mikor kerülhet sor a voksolásra, arról nem esett szó.

Én ezt az országot felelősen vezetem, a legjobb tudásom szerint. A sorsomat Szerbiához kötöttem, és sehova nem megyek. Az elmúlt 12–13 évben többet tettünk, mint az előző 60 évben, és ezt folytatni fogjuk. Választások lesznek, és előrehozottak lesznek”

– szögezte le Vučić, aki így kommentálta az egyre inkább elfajuló kormányellenes megmozdulásokat:

Vannak az országban olyanok, akik hatalomra akarnak kerülni, de nem választások útján.”

Ezt is ajánljuk a témában

FRISSÍTÉS

A Nova Ekonomija újabb részleteket közölt Vučić kijelentéseiből. A Szerb Haladó Párt esélyeiről szólva az elnök úgy fogalmazott:

Valószínűleg meg fogjuk nyerni a választásokat, mert saját kutatásaik is azt mutatják, hogy óriási előnyben vagyunk.”

Ugyanakkor hozzátette: ha az ellenzék győz, gratulálni fognak nekik.

A tüntetésekkel kapcsolatban megismételte a korábbi véleményét, hogy „színes forradalomról” van szó. Meglátása szerint három területen indult meg a szerb kormány ellen a támadás, ami világos politikai célt tükröz:

  • El akarják lehetetleníteni az országban a kínai beruházásokat, illetve tönkre akarják tenni a szerb–kínai diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat.
  • A Belgrádba tervezett Trump-szállodakomplexum kritizálásával a Donald Trumppal és az Egyesült Államokkal megkezdett közeledési folyamatot szeretnék hátráltatni vagy kisiklatni.
  • A harmadik pedig az energiahordozók behozatala lehet majd:

A következő célpontjuk a Török Áramlat gázvezeték és az orosz együttműködés lesz”

– fogalmazott a szerb elnök, aki szerint egyértelműen külföldről szervezett folyamatokról van szó, amelyek egyértelműen az ország nemzetközi elszigetelését és gazdasági ellehetetlenítését célozzák.

Ha időközben új információ lát napvilágot az előrehozott választásokkal kapcsolatban, akkor azzal frissítjük cikkünket.

***

Fotó: Oleksandr GIMANOV / AFP

