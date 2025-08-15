Breaking: előrehozott választásokat jelentett be a szerb elnök

„Szerbia gazdasága lassabban növekszik, mint kellene, részben a politikai elit egy részének felelőtlen viselkedése, részben pedig a szándékosan keltett zavargások miatt” – jelentette ki a szerb köztelevízió műsorában Aleksandar Vučić, aki a Pannon RTV szerint azt is közölte: előrehozott választások következnek.

Tüntetők verik szét a Szerb Haladó Párt újvidéki irodáját / Forrás: STRINGER / AFP

Szerbia elnöke hozzátette: nem elégedett az országban zajló negatív folyamatokkal, amelyek minden polgár életére kihatnak.

Vučić arra felvetésre, miszerint a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz a kormány ellen tüntetőkkel, azt válaszolta, hogy mindenhol „rendkívül türelmes és béketűrő” a hatóság. Emellett bejelentette, hogy külön jutalmat fog kérni a rendőrök számára, akik minden ok nélkül szenvednek el fizikai inzultusokat, csak hogy megőrizzék a rendet és a közbiztonságot.

Az elnök kijelentette, hogy

a következő választásokat a törvényes és alkotmányos határidő előtt tartják meg, de erről az illetékes intézmények fognak dönteni.

Hogy pontosan mikor kerülhet sor a voksolásra, arról nem esett szó.

Én ezt az országot felelősen vezetem, a legjobb tudásom szerint. A sorsomat Szerbiához kötöttem, és sehova nem megyek. Az elmúlt 12–13 évben többet tettünk, mint az előző 60 évben, és ezt folytatni fogjuk. Választások lesznek, és előrehozottak lesznek”

– szögezte le Vučić, aki így kommentálta az egyre inkább elfajuló kormányellenes megmozdulásokat: