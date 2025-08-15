Breaking: előrehozott választásokat jelentett be a szerb elnök

Brutális összecsapások Szerbiában, rengeteg a sérült
Meg akarják buktatni Vučićot, de a rendőrség meg a támogatói nem hagyják.
Aleksandar Vučić egyelőre nem közölte a pontos dátumot.
„Szerbia gazdasága lassabban növekszik, mint kellene, részben a politikai elit egy részének felelőtlen viselkedése, részben pedig a szándékosan keltett zavargások miatt” – jelentette ki a szerb köztelevízió műsorában Aleksandar Vučić, aki a Pannon RTV szerint azt is közölte: előrehozott választások következnek.
Szerbia elnöke hozzátette: nem elégedett az országban zajló negatív folyamatokkal, amelyek minden polgár életére kihatnak.
Vučić arra felvetésre, miszerint a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz a kormány ellen tüntetőkkel, azt válaszolta, hogy mindenhol „rendkívül türelmes és béketűrő” a hatóság. Emellett bejelentette, hogy külön jutalmat fog kérni a rendőrök számára, akik minden ok nélkül szenvednek el fizikai inzultusokat, csak hogy megőrizzék a rendet és a közbiztonságot.
Az elnök kijelentette, hogy
a következő választásokat a törvényes és alkotmányos határidő előtt tartják meg, de erről az illetékes intézmények fognak dönteni.
Hogy pontosan mikor kerülhet sor a voksolásra, arról nem esett szó.
Én ezt az országot felelősen vezetem, a legjobb tudásom szerint. A sorsomat Szerbiához kötöttem, és sehova nem megyek. Az elmúlt 12–13 évben többet tettünk, mint az előző 60 évben, és ezt folytatni fogjuk. Választások lesznek, és előrehozottak lesznek”
– szögezte le Vučić, aki így kommentálta az egyre inkább elfajuló kormányellenes megmozdulásokat:
Vannak az országban olyanok, akik hatalomra akarnak kerülni, de nem választások útján.”
A Nova Ekonomija újabb részleteket közölt Vučić kijelentéseiből. A Szerb Haladó Párt esélyeiről szólva az elnök úgy fogalmazott:
Valószínűleg meg fogjuk nyerni a választásokat, mert saját kutatásaik is azt mutatják, hogy óriási előnyben vagyunk.”
Ugyanakkor hozzátette: ha az ellenzék győz, gratulálni fognak nekik.
A tüntetésekkel kapcsolatban megismételte a korábbi véleményét, hogy „színes forradalomról” van szó. Meglátása szerint három területen indult meg a szerb kormány ellen a támadás, ami világos politikai célt tükröz:
A következő célpontjuk a Török Áramlat gázvezeték és az orosz együttműködés lesz”
– fogalmazott a szerb elnök, aki szerint egyértelműen külföldről szervezett folyamatokról van szó, amelyek egyértelműen az ország nemzetközi elszigetelését és gazdasági ellehetetlenítését célozzák.
Ha időközben új információ lát napvilágot az előrehozott választásokkal kapcsolatban, akkor azzal frissítjük cikkünket.
