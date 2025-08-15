„»Nyilvánvaló, mire megy ki a játék« – írja a 444. A liberális lap ismét izzadságszagú összeesküvés-elmélettel próbálja eladni, hogy minden magyar külpolitikai lépés mögött Putyin áll.

Most azért támadnak minket, mert Magyarország volt az egyetlen EU-tagállam, amely nem írta alá azt a nyilatkozatot, amely – Trump és Putyin megbeszélése elé időzítve – Ukrajna további katonai, pénzügyi és politikai támogatását, valamint mielőbbi EU-csatlakozását sürgette.

Nem titok, hogy ezeket a pontokat nem támogatjuk. Nyíltan és transzparensen mondtuk el az okát: nem hiszünk abban, hogy a háború meghosszabbítása és Ukrajna felvétele az EU-ba Európa érdeke lenne. Ehelyett a békén dolgozunk – és közben erőn felül támogatjuk az ukrán népet humanitárius segítségnyújtással és energiával. 2024-ben Ukrajna villamosenergia-importjának több mint 38%-a Magyarországról érkezett – a legnagyobb arányban az összes szomszédos ország közül.

A 444 szerint a békepárti külpolitikánkkal gyengítjük az EU egységét. Mi viszont úgy gondoljuk: az egység nem lehet öncélú. Nekünk a magyar érdek az első, és attól sem riadunk vissza, ha azt mindenki mással szemben is érvényre kell juttatni. Brüsszel egy háborúpárti terv mögé sorakoztatja fel a tagállamokat, ami súlyosan árt Európának és Magyarországnak.

Mi nagyon szeretnénk egy európai egységet, de olyat, amely a nemzetállami érdekek összehangolásából születik, nem egy brüsszeli liberális terv alapján. Utóbbit soha nem fogjuk elfogadni.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a brüsszeli terv végérvényesen elbukott, hiszen Ukrajna ezt a háborút elvesztette, Brüsszel pedig végérvényesen elveszítette geopolitikai befolyását az események felett. Mi sem bizonyítja jobban a liberális, háborút dicsőítő, ukránpárti narratíva bukását, mint hogy az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnöke ma találkozik Alaszkában – az európai vezetők és az ukrán elnök nélkül.

A 444 újabb erőltetett próbálkozása csak egy dolgot bizonyít: a megbízóik továbbra is képtelenek elfogadni, hogy Magyarország önálló, szuverén külpolitikát folytat, amelyet Budapesten és nem Brüsszelben írnak.”

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP