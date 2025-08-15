A Kreml szerint ilyen hosszú lesz a Trump-Putyin csúcs

Öveket becsatolni: azonnal kezdődik a csúcstalálkozó, amire a békepártiak évek óta várnak
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában találkoznak, hogy megegyezzenek Ukrajnáról. Kövesse élőben a Mandineren!
A csúcstalálkozó Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor veszi kezdetét, és legfőbb témája az ukrajnai háború esetleges lezárása lesz.
A Kreml szóvivője pénteken közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalások várhatóan „legalább 6–7 órán át” fognak tartani – írja a CNN.
A CNN beszámolója szerint Dmitrij Peszkov azt is elmondta, hogy a két vezető négyszemközti megbeszélései segítők részvételével zajlanak majd, bár azt nem részletezte, kik lesznek a segítők.
Nyitókép: AFP/Vjacseszlav Prokofjev
Kapcsolódó vélemény
Ma éjjel még nem lesz vége az ukrajnai háborúnak – de választ kapunk az Ukrajna körüli viták kulcskérdésére: arra, hogy lehet-e Vlagyimir Putyinnal tárgyalni.