Kreml (Moszkva) Donald Trump Vlagyimir Putyin Dmitrij Peszkov

A Kreml szerint ilyen hosszú lesz a Trump-Putyin csúcs

2025. augusztus 15. 18:48

A csúcstalálkozó Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor veszi kezdetét, és legfőbb témája az ukrajnai háború esetleges lezárása lesz.

2025. augusztus 15. 18:48
A Kreml szóvivője pénteken közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalások várhatóan „legalább 6–7 órán át” fognak tartani – írja a CNN.

A CNN beszámolója szerint Dmitrij Peszkov azt is elmondta, hogy a két vezető négyszemközti megbeszélései segítők részvételével zajlanak majd, bár azt nem részletezte, kik lesznek a segítők.

 A csúcstalálkozó Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor veszi kezdetét, és legfőbb témája az ukrajnai háború esetleges lezárása lesz.

Nyitókép: AFP/Vjacseszlav Prokofjev

Kohán Mátyás

Idézőjel

Alaszkai Trump-Putyin csúcs: a békepárti politika mestervizsgájára készül a világ

Ma éjjel még nem lesz vége az ukrajnai háborúnak – de választ kapunk az Ukrajna körüli viták kulcskérdésére: arra, hogy lehet-e Vlagyimir Putyinnal tárgyalni.

 

csakazertisafideszrefogokszavazni
2025. augusztus 15. 20:24
Reméljük megegyeznek a békéről és akkor a sok faszszopó "európai" zsidó fegyvergyártó , meg a "liberális" baloldali köcsög felveheti a szopóálarcot !
SzaboGeza
2025. augusztus 15. 19:23
Kölcsönösen előnyös, megegyezős egyezségre, és biztonsági garanciákra van szükség!!! NEM MELLESLEG, AZ OROSZ HADSEREG ÁTTÖRTE A FRONTOT, MEGY ELŐRE MINT A GÉP!!! Ezért fenyegetni, zsarolni, teljesen felesleges, amit Putyin úr kér, az végrehajtható, 100ezer katona értelmetlen halála nélkül is!!!
Tuners
2025. augusztus 15. 19:22
“Edzőterem és aranyból készült WC Putyin elnök különgépének fedélzetén” index.hu 😀 A WC készítés mesterei……
packó_
2025. augusztus 15. 18:51
Uraim! A mai nap Európa bukásának a kezdő napja.
