Az oroszok kiadták a parancsot „Magyar” ellen, aki „férgeknek” hívja őket
Az ukrán drónosztagok irányítóját, Robert „Magyar” Brovdit hazánk is kitiltotta, mivel a magyarokat ellátó kőolajvezetéket is támadta.
Az ukrán elnök még a javaslatot sem olvasta el, ami pökhendi hozzáállásnak tűnik az ő helyzetében.
A The Kyiv Independent arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap csalódottságát fejezte ki: mint kiderült,
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem vizsgálta meg az amerikai békejavaslatot, ami eléggé megdöbbentő fejleménynek tűnik.
„Beszéltünk Putyin elnökkel és beszéltünk ukrán vezetőkkel, köztük Zelenszkij elnökkel is.
Azt kell mondanom, kicsit csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta a javaslatot.
Ez néhány órával ezelőtt volt” – nyilatkozta Trump a Kennedy Centerben, aki hozzátette: „Oroszországnak nincs vele semmi baja. Tudják, Oroszország inkább az egész országot szeretné, ha belegondolnak”.
Sajnos nagyon is valós kritikát fogalmazott meg Kirill Dmitrijev az unióval szemben.
A kamuszakértő, aki az ATV-ben korábban egy számítógépes játék felvételeit kommentálta harctéri cselekményekként, ismét porig alázta magát az ország előtt.