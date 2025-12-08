Ft
12. 08.
hétfő
békejavaslat orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Súlyos szavak Donald Trumptól: Csalódtam Zelenszkijben

2025. december 08. 07:57

Az ukrán elnök még a javaslatot sem olvasta el, ami pökhendi hozzáállásnak tűnik az ő helyzetében.

2025. december 08. 07:57
A The Kyiv Independent arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap csalódottságát fejezte ki:  mint kiderült, 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem vizsgálta meg az amerikai békejavaslatot, ami eléggé megdöbbentő fejleménynek tűnik.

„Beszéltünk Putyin elnökkel és beszéltünk ukrán vezetőkkel, köztük Zelenszkij elnökkel is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Azt kell mondanom, kicsit csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta a javaslatot.

Ez néhány órával ezelőtt volt” – nyilatkozta Trump a Kennedy Centerben, aki hozzátette: „Oroszországnak nincs vele semmi baja. Tudják, Oroszország inkább az egész országot szeretné, ha belegondolnak”.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Majdmegmondom
2025. december 08. 09:32
Majd az ukránok úgyis ítéletet mondanak Zselé felett. Ami késik, nem múlik...
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2025. december 08. 09:23
Trumpnak, nekünk is, a világnak is, tudomásul kell vennünk, hogy a zsidó Zelenszkijnek jelentős túlsúlya van! Ez pedig a világunkat meghatározó zsidóság elkötelezett támogatásából adódik, mely perdöntőnek mutatkozik... Ez az állapot tartós, kikezdhetetlen, stabil, mert senki nem vállalhatja az antiszemitizmus vérvádját..! -már bátorkodtam leírni, a zsidóság, legalább, egy évezreddel jár előttünk... -már sóhajtottam, hogy kellett nekünk a zsidóság elől Kazárijából elmenekülni.., ha maradunk, mi is a világunk urai lehetnénk... -de látok némi fényt az alagút végén.., talán...
Válasz erre
2
0
NeMá
2025. december 08. 09:21
A kéregető el sem olvasta? Van bőr a pofáján!
Válasz erre
3
0
nemecsek-3
2025. december 08. 09:06
Zselé arra hajaz, hogy Trump békét akar teremteni így ezt szeretné meglovagolni, úgy hiszi most diktálhat
Válasz erre
3
0
