Egyre magabiztosabbak az oroszok, Trump szlogenével heccelik az Európai Uniót
Sajnos nagyon is valós kritikát fogalmazott meg Kirill Dmitrijev az unióval szemben.
Az ukrán drónosztagok irányítóját, Robert „Magyar” Brovdit hazánk is kitiltotta, mivel a magyarokat ellátó kőolajvezetéket is támadta.
A Világgazdaság arról ír, hogy
nemzetközi körözést adott ki Oroszország Robert „Magyar” Brovdi ellen, aki az ukrán drónosztagok irányítójaként vált ismertté.
Moszkva terrorcselekménnyel és egy orosz katonai rendőrnő, Anna Prokofjeva megölésével vádolja, de „Magyar” nem hagyta válasz nélkül az elfogatóparancsot.
Az orosz hatóságok szerint Prokofjeva egy kurszki területen történt robbanás következtében vesztette életét, amelyet a nyomozók egy, a térség útjain elhelyezett távoli robbanószerkezethez kötnek. A vád lényege, hogy Brovdi adott parancsot a körzet elaknásítására, amely egy olyan autó felrobbanásához vezetett, amelyben orosz állampolgárok és egy katonai hírszerző tiszt utazott – írja az RBC-Ukraina.
Brovdi ironikusan, Bulgakov Mester és Margarita című regényének híres sorával reagált:
„Emlékezzetek rá, ti férgek, a mocsárnyelveteken, melyet értetek: ‘Annuska már kiöntötte a vajat…’”
– vagyis a végzet elkerülhetetlen, nem lehet megállítani.
A lap emlékeztet:
Magyarország augusztus végén döntött arról, hogy nem engedi a területére belépni a kárpátaljai származású drónparancsnokot.
A döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy
az ukrán drónosztag támadásai érintették a hazánkat is ellátó Barátság-kőolajvezetéket.
Az ukrán parancsnok nem is tagadta tettét, és azzal reagált, hogy Magyarország az orosz olajvásárlással valójában az orosz rakéta- és dróngyártást finanszírozza.
A kitiltás komoly diplomáciai hullámokat is vetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felháborodott, és utasította a külügyminisztériumot, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Radosław Szikroszki lengyel külügyminiszter pedig meghívta Brovdit Lengyelországba, nyílt szolidaritást vállalva vele. A történtekre reagálva az ukrán külügyminisztérium behívatta Magyarország nagykövetét, és tiltakozó jegyzéket adott át a beutazási tilalom miatt – írják.
