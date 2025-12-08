Ft
ukrán dróntámadás Robert „ Magyar " Brovdi dróntámadás orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték

Az oroszok kiadták a parancsot „Magyar” ellen, aki „férgeknek” hívja őket

2025. december 08. 07:24

Az ukrán drónosztagok irányítóját, Robert „Magyar” Brovdit hazánk is kitiltotta, mivel a magyarokat ellátó kőolajvezetéket is támadta.

2025. december 08. 07:24
null

A Világgazdaság arról ír, hogy 

nemzetközi körözést adott ki Oroszország Robert „Magyar” Brovdi ellen, aki az ukrán drónosztagok irányítójaként vált ismertté.

Moszkva terrorcselekménnyel és egy orosz katonai rendőrnő, Anna Prokofjeva megölésével vádolja, de „Magyar” nem hagyta válasz nélkül az elfogatóparancsot.

Ezt is ajánljuk a témában

Az orosz hatóságok szerint Prokofjeva egy kurszki területen történt robbanás következtében vesztette életét, amelyet a nyomozók egy, a térség útjain elhelyezett távoli robbanószerkezethez kötnek. A vád lényege, hogy Brovdi adott parancsot a körzet elaknásítására, amely egy olyan autó felrobbanásához vezetett, amelyben orosz állampolgárok és egy katonai hírszerző tiszt utazott – írja az RBC-Ukraina.

Brovdi ironikusan, Bulgakov Mester és Margarita című regényének híres sorával reagált:

 „Emlékezzetek rá, ti férgek, a mocsárnyelveteken, melyet értetek: ‘Annuska már kiöntötte a vajat…’” 

– vagyis a végzet elkerülhetetlen, nem lehet megállítani.

A lap emlékeztet:

 Magyarország augusztus végén döntött arról, hogy nem engedi a területére belépni a kárpátaljai származású drónparancsnokot. 

A döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy

 az ukrán drónosztag támadásai érintették a hazánkat is ellátó Barátság-kőolajvezetéket. 

Az ukrán parancsnok nem is tagadta tettét, és azzal reagált, hogy Magyarország az orosz olajvásárlással valójában az orosz rakéta- és dróngyártást finanszírozza.

A kitiltás komoly diplomáciai hullámokat is vetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felháborodott, és utasította a külügyminisztériumot, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Radosław Szikroszki lengyel külügyminiszter pedig meghívta Brovdit Lengyelországba, nyílt szolidaritást vállalva vele. A történtekre reagálva az ukrán külügyminisztérium behívatta Magyarország nagykövetét, és tiltakozó jegyzéket adott át a beutazási tilalom miatt – írják.

Nyitókép: Képernyőkép


 

Karvaly
2025. december 08. 09:32
Mennyi is a különbség az orosz és az ukrán között? 5%? Tehát akkor az ukrán 95%-ban mocsárnyelv? Nem lennék a helyében, amikor a felháborodott helyiek kérdőre vonják, amiért szidta a nyelvüket :)
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. december 08. 09:06
Ezen a pofán amúgy mi van "madjar"? Simán üzbég zsidónak nézem.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. december 08. 08:46
Jó is, hogy előkerült a kérdés, neki is állok Bulgakovnak :-) "Másodrendű frisseségű tokhal" Ifjúságunk örök szlogenje volt :-)
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
•••
2025. december 08. 08:25 Szerkesztve
Az olaj-vaj vitához az eredeti mondat: "Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится." Az oroszban a vaj is, és az étolaj is "масло", de a mondatból nyilvánvaló, hogy önteni a vajat nemigen lehet, főleg nem télen Moszkvában. Ráadásul kifejetten "подсолнечное", vagyis napraforgó.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!