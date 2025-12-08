Elon Musk egyetlen mondattal osztotta meg Orbán Viktor bejegyzését: felrobbantotta az X-et
Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.
Sajnos nagyon is valós kritikát fogalmazott meg Kirill Dmitrijev az unióval szemben.
Az orosz elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDFI) vezetője, Kirill Dmitrijev a közösségi oldalán arról ír, hogy az EU „legnagyobb” diplomatái pánikban vannak, majd felsorolt több problémát, amelyek megoldása „ismét naggyá tehetné Európát.”
„Oldjátok meg az EU által okozott problémákat: az ellenőrizetlen migrációt, a növekvő bűnözést, a deindusztrializációt, a büntető jellegű energiaárakat, a gyorsuló gazdasági visszaesést és a mindenütt jelen lévő cenzúrát. Európa jobb sorsot érdemel”
– írta Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmi embere.
Dmitrijev végül így zárta szavait:
„Tegyük újra naggyá Európát!”,
ami Donald Trump amerikai elnök „Make America Great Again!” szlogenjére – is – utal.
Ahogy megírtuk, az uniós korrupció és álszentség egyre több helyen veri ki a biztosítékot.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.
Fotó: Drew ANGERER / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán elnök még a javaslatot sem olvasta el, ami pökhendi hozzáállásnak tűnik az ő helyzetében.
Az ukrán drónosztagok irányítóját, Robert „Magyar” Brovdit hazánk is kitiltotta, mivel a magyarokat ellátó kőolajvezetéket is támadta.
A kamuszakértő, aki az ATV-ben korábban egy számítógépes játék felvételeit kommentálta harctéri cselekményekként, ismét porig alázta magát az ország előtt.