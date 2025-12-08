Az orosz elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDFI) vezetője, Kirill Dmitrijev a közösségi oldalán arról ír, hogy az EU „legnagyobb” diplomatái pánikban vannak, majd felsorolt több problémát, amelyek megoldása „ismét naggyá tehetné Európát.”

„Oldjátok meg az EU által okozott problémákat: az ellenőrizetlen migrációt, a növekvő bűnözést, a deindusztrializációt, a büntető jellegű energiaárakat, a gyorsuló gazdasági visszaesést és a mindenütt jelen lévő cenzúrát. Európa jobb sorsot érdemel”

– írta Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmi embere.