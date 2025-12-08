Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
energiaárak migráció orosz-ukrán háború Donald Trump Kirill Dmitrijev Európai Unió

Egyre magabiztosabbak az oroszok, Trump szlogenével heccelik az Európai Uniót

2025. december 08. 07:00

Sajnos nagyon is valós kritikát fogalmazott meg Kirill Dmitrijev az unióval szemben.

2025. december 08. 07:00
null

Az orosz elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDFI) vezetője, Kirill Dmitrijev a közösségi oldalán arról ír, hogy az EU „legnagyobb” diplomatái pánikban vannak, majd felsorolt több problémát, amelyek megoldása „ismét naggyá tehetné Európát.”

„Oldjátok meg az EU által okozott problémákat: az ellenőrizetlen migrációt, a növekvő bűnözést, a deindusztrializációt, a büntető jellegű energiaárakat, a gyorsuló gazdasági visszaesést és a mindenütt jelen lévő cenzúrát. Európa jobb sorsot érdemel” 

– írta Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmi embere.

Dmitrijev végül így zárta szavait: 

„Tegyük újra naggyá Európát!”,

ami Donald Trump amerikai elnök „Make America Great Again!” szlogenjére – is – utal. 

Ahogy megírtuk, az uniós korrupció és álszentség egyre több helyen veri ki a biztosítékot.

polárüveg
2025. december 08. 08:19
Az igazság csontig hatol és nagyon fáj! De amikor az igazságot a lenézett és ráadásul ellenségnek címkézett oroszoktól kell hallani úgy, hogy az szinte szóról szóra megegyezik az USA kormányzat Európa kritikájával, az történelmi esemény. Mert ilyen a világtörténelemben még nem volt. A különbség is látványos kívűlről: Az európai elit sorban hozza az Európát tönkretevő intézkedését, és agyament ideológiai alapon mindhárom világhatalomnak egyre inkább keresztbe tesz. Addig Orbán szinte mindenben az EU-val ellenkező nézetű intézkedéseivel a saját választóinak és vállalkozásainak, sőt, külföldi befektetőknek kedvezve mindhárom világhatalomnál igyekszik Magyarországot hasznos partneri helyzetbe hozni. Ami nagyrészt sikerült. Akár tetszik, akár nem, akarjuk vagy nem, így a trend iránya ez: EU elit le, Orbán fel. Mindhárom világhatalom pedig így áll hozzájuk.
vip era
2025. december 08. 07:49
Minden pofon jogos amit a tróger EU vezetők kapnak. Bárkitől. Ugyanis jelenleg az EU vezetői testesítik meg a világpolitikai szereplők legalját.
wadcutter
2025. december 08. 07:10
szeretném Dimitrijevet az unió elnökének, jobban képviselné az érdekeit mint Ursula
