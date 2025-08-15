Oktatási ombudsman: alattomosan hergel az iskolákban az ellenzék

„Létező jelenség, hogy egyes szülők és ellenzéki politikusok egymással összejátszva vádolnak meg tanárokat alaptalanul iskolai agresszióval, én pedig igyekszem ennek ellenállni” – mondta Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Aáry-Tamás Lajos szerint a gyerekeket nem kell eltiltani a politikától, de az iskolát ki kell venni a politikai csatározásokból / Fotó: Magyar Nemzet/Csudai Sándor

Az ombudsman elmondta, hogy a hozzá beérkező ügyek kicsivel több mint kétharmada a közoktatás területéről jön – ide értve a szakképzést is –, a többi a felsőoktatásból, vagyis két miniszterrel kell egyeztetnie.

A közoktatásban előforduló legsúlyosabb jogsértés az, amikor a tanár fizikailag bántalmaz egy gyereket az iskolában. Jó hír, hogy ezeknek a száma érzékelhetően csökken, ugyanakkor a gyerekek egymás közötti agressziója folyamatosan nő.

Kiderült az is, hogy nem a fizikai bántalmazás mértéke nagy hazánkban, hanem a verbális agresszióé, nálunk az iskolások nem vesznek elő fegyvert, vagy ritkán rántanak kést, ami Finnországban, Nagy-Britanniában és Skóciában óriási probléma – emelte ki az oktatási jogok biztosa. A jelenlegi gondokkal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy

az iskolában tapasztalható elkövetési minták, mint például a kiközösítés, átkerültek az internetes térbe már 5. és 6. évfolyamos gyerekeknél is. Ekkor már az online kirekesztéstől rettegnek a legjobban, ami azért drámai, mert nem mernek bízni a szüleikben, hiszen ők elvennék tőlük a telefont, és enélkül szintén kiközösítve éreznék magukat.

„Összeért a valós világ és az internetes tér, amit jól mutat, hogy sok gyerek azért verekszik reggel 8-kor, mert éjszaka összevesztek valamin az online világban. Nincs az a tanár, aki erre fel tud készülni, az iskola pedig nem avatkozhat be a virtuális világba. Mivel a zaklatás nem az intézményben történik, mi sem tudunk segíteni” – magyarázta Aáry-Tamás Lajos. Megerősítette azt a felvetést is, hogy egyes ellenzéki politikusok arra biztatnak szülőket, a gyerekeikkel összefüggésben támadjanak pedagógusokat, a gyerek elleni agresszióval vádolva meg őket.

Valójában viszont arról van szó, hogy a szülők bosszút akarnak állni egy pedagóguson, például mert elégedetlenek az érdemjegyekkel vagy mással. Az ellenzéki politikusnak pedig ez kapóra jön, hiszen tudja támadni a kormányt, az oktatási rendszer vélelmezett hiányosságaira mutogatva.

A szakember szerint, mivel az iskola a közélet része, a gyerekeket nem kell eltiltani a politikától, de az iskolát ki kell venni a politikai csatározásokból.

„Az iskola világa határt szab a politikusoknak: nem fotózkodhatnak a gyerekekkel és nem élhetnek vissza a helyzetükkel, mert még a kampányban is meg fogják büntetni őket. Ha Medgyessy Péterhez vagy Dobrev Klárához hasonlóan valaki órát akar tartani, annak fel kell hívni a figyelmét, hogy van arra szerződött tanár az iskolában. Az igazgatóktól azt kérem, hogy ne engedjék a politikusokat az intézményekbe, a tanároktól pedig azt, hogy húzzák ki magukat, és ne hagyják, hogy valaki a hatalmát fitogtatva álljon a katedrára, legyen az akár kormánypárti, akár ellenzéki politikus” – emelte ki Aáry-Tamás Lajos.