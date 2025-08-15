Ft
spórolás tanszerek árak iskolakezdés költség

Ennyit költenek a szülők az idei iskolakezdésre

2025. augusztus 15. 14:14

A szülők fele tudatosan spórol előre a szeptemberi költségekre.

2025. augusztus 15. 14:14
null

Több mint 1200 szülő megkérdezésével készített reprezentatív felmérést az Erste, aziránt érdeklődve, hogy szülők mennyit szánnak az idei tanévkezdésre – írta az Infostart. 

A felmérés szerint a legtöbben 20 ezer és 50 ezer forint közötti összeggel számolnak: a kisebb (3–6 éves) gyerekek esetében a költségek jellemzően alacsonyabbak, 

míg a 11–18 éveseknél egyre több család kalkulál akár 100 ezer forintot is elérő kiadással is.

A megkérdezettek 72 százalékának a tanévkezdés kisebb-nagyobb anyagi terhet jelent, 7 százalék pedig úgy érzi, az elvárt minimumot sem tudja előteremteni.

A szülők több mint fele (54 százalék) szerint a pénzügyi kiadás jelenti a legnagyobb gondot. Emellett sokan küzdenek azzal, hogy időben beszerezzék a szükséges eszközöket, vagy megtalálják az ezekről szóló információkat. A tanszereket főként hipermarketekben (52 százalék) és papír-írószerboltokban (50 százalék) vásárolják meg.

Idén a szülők fele tudatosan spórol előre a szeptemberi költségekre, 36 százalék a havi jövedelméből fedezi a kiadásokat. Harmaduk külső forrásból – például önkormányzati támogatásból, alapítványoktól vagy kölcsönből – teremti elő a hiányzó összeget. A válaszadók 30 százaléka korábban már élt hitellel a tanévkezdés finanszírozásához, és 3 százalék idén is így tervez – írja közleményében az Erste.

Ahogy a Világgazdaság cikke nyomán mi is megírtuk,

nem feltétlenül kell százezreket költeni az iskolakezdésre: aki időben elkezdi a keresgélést, és figyeli az akciókat, sokat spórolhat.

Az akciókkal együtt a kormány is segítséget nyújt az iskolakezdéshez. Ahogy korábban minden évben, idén is már augusztusban kifizeti a szeptemberi családi pótlékot is. 2025-ben azonban jelentős változás jelentős változás az, hogy július elsejétől duplázódott a családi adókedvezmény is.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

