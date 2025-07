Így csökkenthetjük az iskolakezdés költségeit

Nem feltétlenül kell százezreket költeni az iskolakezdésre, aki időben elkezdi a keresgélést, és figyeli az akciókat, az sokat spórolhat – hívta fel a figyelmet cikkében a Világgazdaság.

Mint írták, a nagy hazai kiskereskedelmi láncok – Lidl, Auchan, Spar, Tesco és Aldi – már július közepétől kínálnak kedvezményes iskolakezdési termékeket.

Idén az Aldi volt az első, amely már a július 10-i héten meghirdette az iskolakezdési akciót. De bekapcsolódott már az Auchan is, ott is elkezdődött a vásár, a többi népszerű lánc feltehetőleg a napokban követi majd őket.

Az üzletek jellemzően kedvezményes akciókat is hirdetnek az applikációkban, aki erre figyel, spórolhat.

A kínai óriásplatformok ugyanakkor minden iskolaszert nagyon olcsón kínálnak, nem zárható ki, hogy ebben a szegmensből is jelentős részt fognak kihasítani.

A hazai felmérések szerint a magyar családok gyermekenként 20–55 ezer forintot költenek a tanévkezdésre, de ha új iskolatáska, sportfelszerelés vagy digitális eszköz is kell, az összeg akár 60-80 ezer forintra is nőhet. Elsősök esetén a kiadások tovább nőnek, ha íróasztalt, széket is vásárolnak a szülők.

A vg.hu összesítése szerint az árak a következő tartományban mozognak:

Füzet: 99–199 forint

Tolltartó: 2999–20 000 forint

Iskolatáska: 6999–40 000 forint

Tornazsák: 1299–10 000 forint

Kreatív eszközök: temperák, ragasztók, színes ceruzák már 299 forinttól

Kulacsok: BPA-mentes modellek 1499–10 000 forint



Ahogy a cikkben felhívják a figyelmet, érdemes összehasonlítani az árakat és kihasználni a hűségprogramok (Lidl Plus, Tesco Clubcard, Auchan Bizalomkártya) nyújtotta extra kedvezményeket is.

Az akciókkal együtt a kormány is segítséget nyújt az iskolakezdéshez. Ahogy korábban minden évben, idén is már augusztusban kifizetik a szeptemberi családi pótlékot is.

2025-ben azonban jelentős változás jelentős változás az, hogy július elsejétől duplázódott a családi adókedvezmény is.

Ez azt jelenti, hogy havonta

egy gyermek esetén 15 000,

két gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 30 000,

három és minden további gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 49 500 forint

kedvezmény lesz érvényesíthető az adóból vagy járulékból.