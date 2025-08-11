Ez az akció is megmutatta: Von der Leyenék hiába sürgetik, Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra

Fegyverek, drogok, bordélyházak: Magyarország is komoly veszélybe kerülhet Ukrajna EU-csatlakozásával
Virágzik a szervezett bűnözés keleti szomszédunknál.
Több mint másfél milliárd forintnyi kábítószert foglaltak le a hatóságok.
Ukrajna történetének egyik legnagyobb kábítószer ellenes akcióját hajtották végre az elmúlt napokban. Összesen 130 házkutatást végeztek, mely során 200 millió hrivnyányi (1,6 milliárd forint) kábítószert foglaltak le – írja a TCH ukrán lap.
Az elkövetők az ültetvényeiket elsősorban mezőgazdasági területeken, mocsarak és egyéb nehezen megközelíthető helyeken alakították ki.
A hatóságok 14 elkövető ellen indítottak eljárást. A TCH megjegyzi, Ukrajnában 2024-ben legalizálták az orvosi kannabiszt.
Komoly kihívásokkal nézne szembe hazánk Ukrajna európai uniós csatlakozása esetén, amely nemcsak a szociális és egészségügyi rendszerünkre, hanem a biztonságunkra nézve is jelentős kockázatokat hordoz. Ukrajna a bűnözés tekintetében Európában az egyik legrosszabb helyen áll. A szervezett bűnözés magában foglalja a fegyver- és kábítószer-kereskedelmet, a prostitúciót, az emberkereskedelmet és a kiberbűnözést is. Ukrajna hagyományosan fontos tranzitországa a heroinkereskedelemnek, emellett jelentős kannabisztermelőként is ismert.
