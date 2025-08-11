Ez az akció is megmutatta: Von der Leyenék hiába sürgetik, Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra

Komoly kihívásokkal nézne szembe hazánk Ukrajna európai uniós csatlakozása esetén, amely nemcsak a szociális és egészségügyi rendszerünkre, hanem a biztonságunkra nézve is jelentős kockázatokat hordoz. Ukrajna a bűnözés tekintetében Európában az egyik legrosszabb helyen áll. A szervezett bűnözés magában foglalja a fegyver- és kábítószer-kereskedelmet, a prostitúciót, az emberkereskedelmet és a kiberbűnözést is. Ukrajna hagyományosan fontos tranzitországa a heroinkereskedelemnek, emellett jelentős kannabisztermelőként is ismert.