08. 11.
hétfő
Ez az akció is megmutatta: Von der Leyenék hiába sürgetik, Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra

2025. augusztus 11. 10:15

Több mint másfél milliárd forintnyi kábítószert foglaltak le a hatóságok.

2025. augusztus 11. 10:15
Zelenszkij

Ukrajna történetének egyik legnagyobb kábítószer ellenes akcióját hajtották végre az elmúlt napokban. Összesen 130 házkutatást végeztek, mely során 200 millió hrivnyányi (1,6 milliárd forint) kábítószert foglaltak le – írja a TCH ukrán lap.

Az elkövetők az ültetvényeiket elsősorban mezőgazdasági területeken, mocsarak és egyéb nehezen megközelíthető helyeken alakították ki.

A hatóságok 14 elkövető ellen indítottak eljárást. A TCH megjegyzi, Ukrajnában 2024-ben legalizálták az orvosi kannabiszt.

Komoly kihívásokkal nézne szembe hazánk Ukrajna európai uniós csatlakozása esetén, amely nemcsak a szociális és egészségügyi rendszerünkre, hanem a biztonságunkra nézve is jelentős kockázatokat hordoz. Ukrajna a bűnözés tekintetében Európában az egyik legrosszabb helyen áll. A szervezett bűnözés magában foglalja a fegyver- és kábítószer-kereskedelmet, a prostitúciót, az emberkereskedelmet és a kiberbűnözést is. Ukrajna hagyományosan fontos tranzitországa a heroinkereskedelemnek, emellett jelentős kannabisztermelőként is ismert.

backsplash
2025. augusztus 11. 12:05
Trump megcsiklandozta az erdésznek öltözött bohócot, az pedig visítva rohant a szipirtyóhoz, aki csak úgy szórta volna a milliárdokat a háborúba, szépen kiterítették a lapokat. Trump meg gondolt egy nagyot: ha ilyen jól álltok, becsatornázom inkább magamhoz a pénzeteket, elvagytok ti kevesebből is.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. augusztus 11. 11:49
Visszaállítanák a gravitációt? Újra lefelé csurogna nem felfelé? Még a végén tényleg beleültetik a “készbe”.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. augusztus 11. 11:34
Na, még ez is.... Saját kokainbáróik is vannak.
Válasz erre
0
0
mnmn
2025. augusztus 11. 11:22
Bekerülnek az EU-ba, akkor még agrártámogatást is kapnak majd rá, mert Ukrajna egy mintaállam és ott csak haladó, előremutató dolgok történnek.
Válasz erre
4
0
