Szakértők figyelmeztetnek: ezzel a brutális következménnyel járna Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása

Magyarországon is akadtak szövetségeseik, hiszen a TISZA Párt ugyan szavakban és nyílt levelekben az ellenkezőjét próbálja mutatni, valójában igyekszik ennek megfelelni, hiszen a korábban az EP-ben ukrán zászlós pólóban feszítő képviselőik a néppárti vonalhoz igazodva áprilisban megszavazták azt az előterjesztést, amely Ukrajna EU-taggá válását sürgeti, sőt ennek elősegítésére nagy összeggel (cca. 35 milliárd euró) támogatná a háború sújtotta országot. A tiszás pártvezetők pedig büszkén jelentették be, hogy a Nemzet Hangja című szavazáson a kitöltők nagy többsége támogatja Ukrajna felvételét az EU-ba (58,18 százalék igen, 41,82 százalék nem).

Ez pedig tökéletesen illeszkedik a brüsszeli vezetés terveibe. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke odáig ment, hogy kijelentette Ukrajna uniós csatlakoztatása, már 2030 előtt is lehetséges.

„Még azt is mondhatnám, ha a folyamat ebben a tempóban és minőségben folytatódik, akkor talán 2030-nál korábban is megtörténhet a csatlakozás”

– fogalmazott. Manfred Weber, az EP legnagyobb frakciójával rendelkező, Magyar Pétert és társait is sorai közt tudó Európai Néppárt elnöke pedig közölte, hogy ha a magyaroknak joga volt csatlakozni, akkor ez az ukránonak is jár. A projekt elindult, Brüsszelben gőzerővel dolgoznak az „ügyön” mint Marta Kos, az EU bővítési biztosa elmondta, „körülbelül ezer ember dolgozik különböző területeken, kizárólag egyetlen ország integrációján” és hozzátette, hogy személyesen is mindent megtesz az eljárás sikeréért.

Pedig mindez katasztrofális következményekkel járna – és nem csak Magyarországra nézve

A magyar kormány a liberális elittel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítása katasztrofális hatással lenne Magyarországra és a közép-európai régió országai is, de számos olyan változást okozna, amit a nyugati tagállamok sem köszönnének meg. Az országban jelenleg háború van, és maga a folyamat is elképesztő összegű pénzbe kerülne, de ezzel még messze nincs vége. Több cikkünkben is összegeztük a tervezett ukrán EU-csatlakozás negatív hatásait, és számos szakértőt is megszólaltattunk a témában, akik részletezték ezeket.

Horváth József, biztonságpolitikai szakértő szerint Magyarország fenyegetettsége nőtt az elmúlt időszakban, és az ukránok ellenségként ábrázolnak minket. A szuverenitásvédelmi kutatóintézet vezetője szerint az egyre többször tapasztalt dezinformációs és destabilizációs törekvések alapján nem lehet kizárni, hogy titkosszolgálatuk olyan akciót hajt végre ellenünk, mint az oroszországi dróntámadás volt.

Úgy fogalmazott,

„A jelenlegi ukrán vezetés nem érdekelt a tűzszünet megkötésében, hiszen akkor választásokat kellene tartani, amelyeken Zelenszkijnek semmi esélye nem lenne. Ergo ők felültek a brüsszeli vonatra, mert tudják, hogy addig vannak hatalmon, amíg az unió ad nekik pénzt, és addig ezt a háborút folytatni akarják”.

A biztonságpolitikai szakértő megjegyezte, hogy amennyiben a lezáratlan konfliktus ellenére az ukránok csatlakoznának az Európai Unióhoz, az orosz fél vélhetően ezt agresszív üzenetként értékelné, ezért a mi fenyegetettségünk is egy nagyságrenddel megnőne.