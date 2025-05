Szakértő figyelmeztet: Ukrajna kedvéért Brüsszel kinyírná a rezsicsökkentést (VIDEÓ)

A Mandiner Reakció legújabb adása ismét forró témához nyúl: az energiaválság, a rezsicsökkentés jövője és Brüsszel elhibázott energiapolitikája kerül górcső alá. A stúdióban Kacsoh Dániel műsorvezető kérdezi Kohán Mátyás külpolitikai újságírót, valamint Hortay Olivért, a Századvég energetikai szakértőjét, aki nem mellesleg a Megafon szereplőjeként is ismert.

Hortay Olivér adásbeli elemzései nem hagynak kétséget: Brüsszel döntései nemcsak geopolitikailag vitathatók, de közvetlen hatással vannak az unió lakosságára is.

Azoknak az EU-lakosoknak az aránya, akik nem tudják kellő mértékben felfűteni otthonaikat, az energiaválság előtt 5 százalék körül mozgott, mostanra pedig 23 százalékra növekedett

– emelte ki a szakértő. Ez a drámai emelkedés közvetlen következménye az orosz energiahordozók uniós korlátozásának.

A beszélgetés során szó esik arról is, hogy a brüsszeli bürokraták által szorgalmazott teljes orosz energiaembargó hogyan sodorhatná veszélybe nemcsak a magyar, hanem számos más uniós ország lakossági energiavédelmi intézkedéseit is. Az energetikai szakértő számítása szerint egy ilyen lépés akár három és félszeres áremelkedést is okozhatna a magyar családoknak, ami éves szinten 500 ezer forintos pluszkiadást jelenthet – csak a fűtésre nézve.

A Mandiner Reakció új epizódja kötelező tartalom mindenkinek, aki érteni akarja, mi történik az európai energiapolitika színfalai mögött – és hogyan hat ez a magyar emberek mindennapjaira.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján: