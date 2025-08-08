Ft
Miért jó Orbánnak ehhez a levitézlett és kétes figurához dörgölőzni?

2025. augusztus 08. 21:44

Egyszemélyes youtube-csatornámon van egy tucat ennél nézettebb videóm.

2025. augusztus 08. 21:44
„Elnézést kérek a T. Facebookozóktól, ha hirtelen én lennék Nyilvánvaló Kapitány, de nekem most esett le, mi ez a Dopeman-Orbán jelenség, amit eddig értetlenül figyeltem, azaz, hogy miért jó Orbánnak ehhez a levitézlett és kétes figurához dörgölőzni. Már a szerepük hasonlóságán túl. Hah.

A Joe Rogan-Trump podcastot akarja koppintani a kampánycsapat! Azaz az interjú hatását, mert sokak szerint az ottani megjelenés nagyot dobott Trump számain. Annyira megdöbbentő a két szituáció közti hasonlóság, hogy majdnem biztosra veszem, hogy az történt, hogy: az orbáni propagandisták kétségbeesésükben kitalálták, hogy legyen nekik is egy ilyen dzsórogenes izéjük, körbenéztek, találtak egy olyan figurát, akire rá lehetett mondani, hogy tökös, meg szókimondó, és távolról, hunyorogva úgy is néz ki, mint Rogan – és itt megállom, hogy ne írjam le, hogy ő a temus Joe Rogan. Majd beültették elé Orbánt, hogy akkor had szóljon.

Én vagyok az utolsó, aki a Fideszt temetné, mert sem pénzben, sem aljasságban nem szűkölködnek ahhoz, hogy kiügyeskedjenek egy újabb választási győzelmet, de. De az azért szórakoztató, hogy míg Rogannél az interjú az első napon 26 millió megtekintést kapott, Dopemannál 3 nap alatt 138 ezret. A Youtube-ban járatlan nézőinknek: ez valamelyik magyar lap csatornáján egy közepes nézettségű napi videó nézettsége. Amire azt mondja a szerkesztő, hogy nem volt rossz, ilyenből legyen még a héten.

Egyszemélyes youtube-csatornámon van egy tucat ennél nézettebb videóm,

pedig ezekben nulla kétségbeesett miniszterelnök van, bár az is igaz, hogy nála sokkal izgalmasabb helyek tűnnek fel. A lényeg, hogy egyelőre úgy tűnik, a nagy Joe Rogan-koppintás ugyanakkora kommunikációs bukta, mint a digitális polgári körök, vagy a fiatalok megszólítása. Várom a kampánystáb újabb, izgalmas ötletét, addig is, ha már szóba került, kövessétek be inkább az én YouTube-omat, mert az tényleg szórakoztató.”

***

***

Nyitókép: Dopeman Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

