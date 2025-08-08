Tragédia a Honvédségnél - rövid időn belül két magyar katona is meghalt

Meglett a böjtje a fagyizásnak: az Orbán Viktorral készült közös fotó után elszabadult a pokol Török Gábor Facebook-oldalán
Mindkét esetben szakértők vizsgálják a halál körülményeit.
2025. augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot.
A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.
2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Mint közleményükben írták, „emléküket tisztelettel megőrizzük.”
(MTI)
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel
