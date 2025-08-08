Kitálalt Zelenszkij: egy biztos módszerrel lehet elérni a tűzszünetet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy Ukrajna és szövetségesei egyetértenek abban, hogy

jelen állás szerint az Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással már elérhetővé vált a tűzszünet a konfliktusban.

Az ukrán államfő esti beszédében elmondta, hogy több mint egy tucat megbeszélést folytatott különböző országok vezetőivel, és csapata folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal – szúrta ki a Portfolio.

Zelenszkij közlése szerint a nemzetbiztonsági tanácsadók Ukrajnából és a szövetséges államokból még pénteken tárgyalásokat folytatnak a kérdésről.