Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában tűzszünet NATO Ukrajna Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

Kitálalt Zelenszkij: egy biztos módszerrel lehet elérni a tűzszünetet

2025. augusztus 08. 21:41

Az ukrán elnök szerint ebben a kérdésben Ukrajna és szövetségesei is egyetértenek.

2025. augusztus 08. 21:41
Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy Ukrajna és szövetségesei egyetértenek abban, hogy

jelen állás szerint az Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással már elérhetővé vált a tűzszünet a konfliktusban.

Az ukrán államfő esti beszédében elmondta, hogy több mint egy tucat megbeszélést folytatott különböző országok vezetőivel, és csapata folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal – szúrta ki a Portfolio.

Zelenszkij közlése szerint a nemzetbiztonsági tanácsadók Ukrajnából és a szövetséges államokból még pénteken tárgyalásokat folytatnak a kérdésről.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mexmax
•••
2025. augusztus 08. 22:19 Szerkesztve
Ahogy ez hazudik az nem semmi, bár a nyomorultnak csak ez maradt.. ehhez viszont nagyon jól ért...:)
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. augusztus 08. 22:13
"jelen állás szerint az Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással már elérhetővé vált a tűzszünet a konfliktusban..." úgy tűnik Z agyában már megfelelő a nyomás, csak Putyin nehogy a nyomásgyakorlatozás közben, még a hőn áhított randevú előtt halálra röhögje magát
Válasz erre
3
0
Kanmacska
2025. augusztus 08. 22:04
Unalmas már ez a Zselé!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!