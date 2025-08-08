Kitálalt Zelenszkij: egy biztos módszerrel lehet elérni a tűzszünetet

Nem várt fordulat: meglepő szövetségest leplezett le a Times, ő játszhatott kulcsszerepet Putyin meggyőzésében
Az is kiderült, mire kell vigyáznia Trumpnak, ha biztosan békét szeretne kötni az orosz elnökkel.
Az ukrán elnök szerint ebben a kérdésben Ukrajna és szövetségesei is egyetértenek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy Ukrajna és szövetségesei egyetértenek abban, hogy
jelen állás szerint az Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással már elérhetővé vált a tűzszünet a konfliktusban.
Az ukrán államfő esti beszédében elmondta, hogy több mint egy tucat megbeszélést folytatott különböző országok vezetőivel, és csapata folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal – szúrta ki a Portfolio.
Zelenszkij közlése szerint a nemzetbiztonsági tanácsadók Ukrajnából és a szövetséges államokból még pénteken tárgyalásokat folytatnak a kérdésről.
Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP
