Nem a kapusok meccse volt: bakik futószalagon, kézzel adott gólpassz, higgadt Dzsudzsák-bomba (VIDEÓ)

Keleti derbivel kezdődött a labdarúgó NB I 3. fordulója: Mezőkövesden fogadta a Debrecen együttesét a Kazincbarcika. A borsodiak először játszottak pályaválasztóként az élvonalban, de a hazai pálya egyelőre a közel 50 kilométerre fekvő város gyepszőnyegét jelenti. A hangulatra nem lehetett panasz péntek este, mindkét szurkolótábor kitett magáért, amely extra motivációt jelentett a játékosoknak.

A találkozó nem a kapusokról szólt: a 19. percben Szécsi Márk életerős lövése tréfálta meg a barcikai kapust, Gyollai Dánielt, aki csak beleütni tudott a labdába. Batik Bence indítását átlépte Dzsudzsák Balázs, ez pedig kulcsmomentumnak bizonyult. (0–1)