Nem a kapusok meccse volt: bakik futószalagon, kézzel adott gólpassz, higgadt Dzsudzsák-bomba (VIDEÓ)

2025. augusztus 08. 22:23

Az NB I-es tabella élére ugrott a DVSC.

2025. augusztus 08. 22:23
Keleti derbivel kezdődött a labdarúgó NB I 3. fordulója: Mezőkövesden fogadta a Debrecen együttesét a Kazincbarcika. A borsodiak először játszottak pályaválasztóként az élvonalban, de a hazai pálya egyelőre a közel 50 kilométerre fekvő város gyepszőnyegét jelenti. A hangulatra nem lehetett panasz péntek este, mindkét szurkolótábor kitett magáért, amely extra motivációt jelentett a játékosoknak.

A találkozó nem a kapusokról szólt: a 19. percben Szécsi Márk életerős lövése tréfálta meg a barcikai kapust, Gyollai Dánielt, aki csak beleütni tudott a labdába. Batik Bence indítását átlépte Dzsudzsák Balázs, ez pedig kulcsmomentumnak bizonyult. (0–1)

Már a szünetet várta a Loki, amikor a félidő ráadásában az örmény védő, Varazdat Haroyan csúsztatta meg Sós Bence óriási bedobását a határozatlanul kimozduló Varga Ádám fölött (1–1).

A második félidő derekán megint Gyollai lépett a rivaldafénybe, de ezúttal is egy baki fűződik a nevéhez. Dzsudzsák indítása után Bárányt gázolta el az ötösön belül, a játékvezető pedig habozás nélkül mutatott a büntetőpontra. Dzsudzsák higgadt maradt és magabiztosan bombázott a kapuba (1–2), ezzel három forduló elteltével már két gólnál és egy gólpassznál tart az NB I-ben. A Loki sem panaszkodhat eddig az idényére: hét pontjával a tabella élére ugrott!

Labdarúgó NB I, 3. forduló
Kazincbarcika–DVSC 1–2 (1–1)
Gólszerzők: Haroyan (45+1.) ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65.)

Fotó: MTI/Vajda János

