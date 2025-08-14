„A gazdasági növekedés a jobb receptekből ered, nem a több főzésből”

A Nobel-díjas közgazdász Paul Romer szerint a tartós gazdasági növekedéshez nem elég a szerencse – jó recept és hozzáértő „szakácsok” kellenek. Ha innen nézzük, a 2009 utáni magyar gazdaságpolitika igazi mestermunka volt.

2009 és 2024 között Magyarország egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-je közel megduplázódott. Különösen látványos az utóbbi öt év teljesítménye: a gazdaság növekedési üteme háromszor akkora volt, mint 2005 és 2010 között.